北京耍心機！輝達挨悶棍 超微晶片「出人意料」獲中出口許可

2025/11/05 18:15

超微在第3季財報電話會議上宣布，公司已獲得其Instinct MI308 AI晶片對中國的出口許可。（示意圖，取自網路）超微在第3季財報電話會議上宣布，公司已獲得其Instinct MI308 AI晶片對中國的出口許可。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕超微在第3季財報電話會議上宣布，公司已獲得其Instinct MI308 AI晶片對中國的出口許可，該晶片被認為是輝達H20 AI 晶片的有力競爭者。

儘管輝達的Blackwell AI晶片能否獲准在中國銷售仍懸而未決，但超微在財報電話會議上透露，針對中國AI市場的解決方案已成定局，那就是Instinct MI308 AI晶片。

超微執行長蘇姿丰在財報電話會議上表示，已獲得部分MI308 AI晶片的出口許可；然而，公司似乎不會將來自中國的收入計入第4季度業績預期。

Instinct MI308 的具體規格尚未最終確定；然而，根據掌握的信息，考慮到其符合美國出口管制規定，其規格可能與 輝達的H2O AI 加速器類似。

不過，主要原因在於這對超微而言是一項進步，因為輝達目前被排除在中國AI市場之外，而且該公司在獲取H2O出口許可證方面也遭遇延誤。

此外，輝達的技術在中國也面臨來自中國政府的阻力，這使得超微在中國AI市場略佔優勢。

