股市大跌才開始？巴菲特早已算到 12兆元銀彈透露不祥預警

〔財經頻道／綜合報導〕受到美股四大指數全面收黑影響，今（5）日亞洲股市普遍重挫，台股早盤跳空開低，大跌逾700點。韓股開盤後暴跌，時隔7個月再度觸發熔斷機制，KOSPI指數盤中跌幅一度超過6％。日經指數開盤大跌，跌幅持續擴大摜破50000點大關，盤中跌幅4％，大跌超過2000點。股神巴菲特在其公司波克夏海瑟威上週末發布第3季財務報告，就已經發出「3820億美元」（台幣11.8兆元）的不祥的預警。

儘管巴菲特的波克夏海瑟威公佈持有創紀錄的3820億美元現金和美國國債，但該公司在第3季仍淨賣出股票。雖然巴菲特歷來都是股票的淨買家，但他3年前的態度改變了，這可能是因為他認為目前的股票市場估值相當高。

巴菲特創紀錄3820億美元的滿手現金，表明他擁有大量可用資金，但他選擇將這些資金留在股市之外。

巴菲特及其投資經理人托德·庫姆斯和泰德·韋施勒已經連續12個季度淨賣出股票，在此期間淨賣出總額達1840億美元。

同時，波克夏海瑟威已累積3820億美元的現金和短期投資，這筆金額超過了除二十幾家標普500指數成分股公司之外的絕大多數。儘管資產負債表上擁有巨額可投資資本，巴菲特在第3季從股市套現的資金卻超過了投入的資金。

外媒分析指出，標普500指數在巴菲特淨賣出股票的季度之後通常表現較差。過去6年，在這種情況下，該指數的平均一年報酬率低了5個百分點。歷史經驗表明，投資者未來可能面臨挑戰。

歷史經驗表明，標普500指數未來3年可能會大幅下跌。

10月份，標普500指數的週期調整本益比（CAPE）達到39.5，創下25年來的最高水準。事實上，該指數歷史上僅在網路泡沫時期有過一次月度CAPE比率超過39的情況。1999年1月，隨著網路泡沫的形成，標普500指數的CAPE比率一度超過39，並在接下來的22個月裡一直保持在39以上，直到2000年末泡沫開始真正破裂。

作為參考，標普500指數創立於1957年，距今已有826個月。其CAPE比率僅在22個月內超過39，這意味著其目前的估值處於97%的水平。換句話說，標普500指數在其70年的歷史中，只有大約3%的時間估值如此之高。

如上所示，標普500指數在月度CAPE比率超過39後通常會大幅下跌。事實上，如果其表現與歷史平均值持平，該指數在未來3年內將下跌30%。

雖然過去的業績並不能保證未來的收益，但投資人也不應想當然地認為這次的情況會有所不同。相反，當前的市場環境需要謹慎行事。這意味著應該避開估值過高的股票，並考慮建立現金儲備，以便在下一次市場下跌時進場獲利。

