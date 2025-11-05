日股表現亮麗 「聯邦日本收益成長多重資產基金」募集至11月7日止

日本股市表現亮眼，「聯邦日本收益成長多重資產基金」募集至7日止。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕日本新任首相高市早苗上任後，受到市場期待擴張性經濟政策，再加上美國科技股強勢上漲，投資人信心明顯回升，觀察日股10月各行業表現，資訊科技（+19.9%）、通訊服務（+15.8%）與工業（+9.9%）漲勢領先，反映AI與自動化題材的熱度延燒，聯邦投信表示，「聯邦日本收益成長多重資產基金」募集自11月3日至11月7日止，對日股有興趣的投資人可以趕快上車。

聯邦投信認為，隨著政治不確定性下降，日本股市有機會持續上攻，日經指數中期有望挑戰新高，主要驅動日本股市未來上漲的因素有日本企業堅強的獲利能力、在公司治理改革上持續進步提升股東權益，相對便宜的評價及對高市早苗政策期待的外資買盤，從產業動能來看，消費相關的股票可望受惠於政府協助民眾對抗通膨的政策，其他如國防，核能、AI、半導體與資安科技及受惠日圓貶值的類股都可望有所表現。

聯邦投信指出，「聯邦日本收益成長多重資產基金（本基金配息來源可能為本金）」提供新台幣、日圓與美元三種幣別，並設有季配息機制，基金採取「股、債、REITs合一」的動態均衡配置策略，讓投資人能同時參與多重資產的收益來源，分散單一資產集中度風險。

