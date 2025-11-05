揮別北士科 新光人壽全新商辦「新光華山金融中心」落成啟用

「新光華山金融中心」落成啟用，董事長魏寶生（左）及副董事長洪士琪（右）手拿鳳梨與蘿蔔合影。（新光人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光人壽與台北市政府的北士科T17、T18基地解約程序進行中，但新壽在不動產的開發和經營腳步不停歇，新建的A級商辦「新光華山金融中心」日前舉行落成啟用典禮，由新光人壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義共同出席剪綵。新光人壽董事長魏寶生致詞時表示，新光人壽長期深耕不動產領域，不僅追求穩健的投資報酬，更重視對城市環境的永續貢獻。

「新光華山金融中心」坐落於台北市中正區杭州北路26號，為新光人壽於2018年向國產署標下商用地上權後所開發的商辦大樓，步行5分鐘內可抵達華山文創園區與捷運善導寺站，並串聯忠孝西路與捷運藍線，直通台北車站與雙子星計畫核心圈。

全案規劃地下5層、地上21層，提供100至3000坪不等的彈性租賃面積選擇，並採用單元式帷幕牆，創造出獨特的斜線外觀，大樓設計也有層層向上、步步高升的意象，象徵企業追求永續創新的精神； 在建築規劃上，新光人壽導入ESG永續經營理念，積極響應政府綠電政策，打造節能環保新典範，全案預計取得銀級綠建築標章，全面降低營運碳排量，協助企業實踐永續承諾，可望滿足新創產業、中大型企業與跨國總部多元進駐需求。

新壽表示，目前已陸續有營造工程、跨國設計、資訊科技等公司入駐，並有律師事務所及知名服飾品牌選擇在此開業。

新光人壽強調，始終支持政府活化國有不動產及打造科技產業廊帶的政策，不動產投資及開發經驗豐富，並能提供優質的租賃及管理服務，於全台擁有195件不動產標的，全年度租金收益預估上看51億元。

目前，新壽仍有南港轉運站大樓與高雄前金大樓正在興建中，前金大樓亦於日前完成上樑，皆預期將可於2026年竣工；新光南東大樓都更案也預計於2028年改建完工，相關資產增值行情可期，未來都將為新光人壽帶來長期穩定的租金收益。#

