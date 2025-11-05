Ｍ31總座：先進製程與權利金雙引擎帶動 全年營收維持20％成長目標

M31今日召開線上法說會。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財（IP）廠円星科技（M31）（6643）今日召開法人說明會，公司連續兩季虧損，股價續創波段新低，M31總經理張原熏指出，公司正處於技術轉型與組織調整的關鍵階段，先進製程導入挑戰加劇，短期獲利表現受到影響，對於第三季營運不如預期，公司管理團隊深感歉意，將透過嚴謹的成本控管與研發整合，持續提升營運效率與資源運用效益，期待自第四季起逐步走出谷底，重申今年全年美元營收仍可望較去年成長逾20%，明年也將有20%以上的年成長。

張原熏指出，第三季營收下滑主要受北美及歐洲晶片設計客戶開案時程遞延，以及5奈米以下先進製程導入進度不如預期影響，導致營收認列延後。同時，受EDA授權費用大幅增加影響，短期財務槓桿承壓，第三季每股虧損0.18美元。M31將持續深化與全球先進製程晶圓廠的合作，強化6奈米以下IP技術優勢，同時穩健布局成熟製程市場，確保產品組合在長短期間保持均衡發展，預期第四季將有多項AI與車用關鍵客戶開案。

M31指出，今年截至第三季，晶圓代工（Foundry）業務仍為營收主力，主要受全球先進晶圓廠5奈米及6奈米先進製程平台推動。公司預期第四季將與美系先進晶圓廠重啟合作洽談，若順利推進，M31可望全面切入全球三大先進製程供應鏈，為中長期成長奠定更穩固基礎。在無晶圓廠（Fabless）方面，受消費性電子需求疲弱與客戶案件遞延影響，第三季營運表現趨緩。然而，中國市場車用需求持續強勁，隨先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載娛樂（Infotainment）與光達（LiDAR）應用擴張，加上中國5G手機通訊晶片推進，帶動6奈米以下製程IP訂單顯著成長。

展望第四季，預期將啟動新一波2奈米與3奈米強化版IP專案，並有多家全球AI與車用領域具指標性的企業與M31展開合作，AI應用持續滲透至終端裝置，包括AI PC、AI眼鏡、智慧手機、車載AI、邊緣AI加速器等，推動高速傳輸介面IP與記憶體介面IP規格升級至5奈米以下。在權利金部分，第三季季增逾八成，12/16奈米及6奈米製程已進入小量試產，隨著先進製程量產規模擴大及各式成熟製程平台滲透率提升，預期將推升中長期權利金成長，成為公司具持續性的獲利引擎。

