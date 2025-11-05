英業達10月營收雙衰退 11日法說聚焦明年展望

英業達AI伺服器產品組合略顯波動，10月營收547.66億元，月減9.6%、年減15.3%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）AI伺服器產品組合略顯波動，10月營收547.66億元，月減9.6%、年減15.3%，今年前10個月營收累計為5746.62億元、年增11.98%，管理層表示，本月11日將受邀參加法人說明會，目前正值財報發佈前緘默期，展望暫時維持10月看法，屆時將進一步做出說明。

英業達10月筆電出貨160萬台，月減15.78%、年減5.88%。管理層10月時指出，旗下穿戴裝置上半年出貨動能較為平淡，但下半年出貨可望逐季成長，第四季達到全年巔峰；AI伺服器方面，下半年產品組合與上半年不同，主要出貨產品為L6（主機板），雖然平均售價較低，但毛利率更佳，全年維持雙位數成長。

英業達當時也提到，旗下捷克廠已於9月開幕，主要供應車用和伺服器產品，原先伺服器類別的出貨對象以企業型客戶為主，現已增加美系雲端伺服器客戶；美國德州租賃廠房預計在明年第一季量產，墨西哥廠方面則沒有太大問題，主要為配合美國客戶的出貨需求。

