國保欠費不繳會怎樣？一文搞懂！

〔財經頻道／綜合報導〕大多數人在人生階段都經歷過工作空窗期，並會發現只要勞保一退保，不久後國民年金保險（簡稱國保）的繳款單就會寄上門，因此國保也被許多人戲稱為「失業懲罰金」。勞工A近日也收到國保繳款單，好奇國保不繳會怎樣?會被罰嗎?

什麼是國保？

國保是政府設立的強制性社會保險制度，主要保障年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，而且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，在未來退休或遭遇保險事故時，能獲得基本的經濟安全與保障。

國保不繳會怎樣？

若未繳國保保費，該期間的保險年資不予計入，等同沒有有效保險紀錄。日後要請領老年年金、身障年金或遺屬年金時，欠費期間將不列入年資計算，也無法獲得相應的給付金額。

國保不繳會被罰嗎？

勞保局曾於2020年針對國保欠費者發動強制執行，除了寄催繳單外，還會查有無收入或財產，甚至連配偶都可能被追繳。不過因為引起很大民怨且效果又差，強制執行後來就被取消了。

目前懲罰國保欠費的措施，就是超過10年以上的欠費，就不能補繳了，即便日後經濟狀況改善，想去補繳，也無法追回該段年資。此外，超過10年補繳期限的欠費者，在未來請領老年年金給付時不能選擇以A式發給，只能終身以B式發給，至請領身心障礙年金給付者則無基本保障金額。

國保短期欠費影響有限，長期補繳更划算

另外，對許多勞工來說，國保會在勞保中斷期間自動生效，因此短期欠費情況相對常見。若勞保中斷僅數天或幾個月，累計的國保保費金額有限，即使未繳，也不會對未來請領金額造成明顯影響。以2025年國保投保薪資1萬9761元計算，1年國保年資約可領257元/月，若僅欠費1個月，未來可領金額僅數十元，補繳與否差異不大。

但若欠費超過1年，則會建議民眾應積極補繳。國保屬社會保險制度，年資越多，65歲後可領的國民年金金額也越高。以同樣投保薪資計算，國保1年年資每月約可領257元，10年年資則可領2570元。且按目前給付水準推算，約需5年（70歲）即可回本，之後領取的國民年金則屬額外退休收入。

有經濟困難，保費繳不出怎麼辦？

如果民眾真的一時繳不出國保保費，可以向勞保局申請分期繳納。只要經核准後，每月依規定繳費，仍可繼續享有年金、給付等權益。

申請分期繳納的條件：

1.欠費應繳總額（指尚未繳納之保險費及已核計之利息）達新臺幣3000元以上，但不含已逾10年不得請求補繳之保險費。

2.個人綜合所得稅各類所得總額合計新臺幣50萬元以下。（年滿65歲或符合重度以上身心障礙，申請分期繳納者，不受個人所得50萬元以下的限制。）

分期規定：

●分期繳納是按欠費應繳總額約略均攤於各期，以1個月為1期，最多以40期為限，各期應繳納金額不得低於新臺幣1000元。如果能力許可，可以選擇一次繳納數期，以縮短分期實際繳納期間。

●年滿65歲或符合重度以上身心障礙的被保險人，前3期應繳金額得依序以其首3個月欠繳的保險費計算。

申請方式：

填寫「國民年金保險保險費與利息分期繳納申請書」郵寄至勞保局國民年金組或送至勞保局各地辦事處申請。通過後，每月10日前繳費。

這裡要注意的是，申請通過後，要注意必須於每月10日前繳納分期保險費，如未依限繳納，即視同全部到期且已申請經核准分期繳納的保險費，不得再次申請分期繳納。

