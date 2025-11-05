廣越第3季每股賺5.05元 創近8季新高表現

廣越指出，第三季營收與獲利雙成長，除主要品牌訂單穩定擴張、約旦廠受惠關稅優勢帶動轉單外，旗下營運管理精進計畫亦持續發揮成效。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）第三季合併營收72.71億元，創歷年同期次高，每股盈餘（EPS）5.05元，為最近8個季度的最佳表現。管理層指出，在全球供應鏈整併趨勢下，品牌客戶對「準時、穩定、靈活」的合作夥伴需求更為明確。憑藉多產地布局與高品質製造能力，廣越將持續以股東報酬率為核心，深化效率改革與成本管理。

廣越指出，第三季營收與獲利雙成長，除主要品牌訂單穩定擴張、約旦廠受惠關稅優勢帶動轉單外，旗下營運管理精進計畫亦持續發揮成效。第三季營業利益率提升至8.6%，較去年同期上升0.2個百分點；前三季營業利益率達5.9%，較去年同期上升1個百分點，顯示成本控管與營運效率同步提升。廣越表示，公司正從穩健營運邁向成長加速的新階段。

董事長吳朝筆表示，今年上半年雖面臨關稅與匯率波動，但不確定因素已逐漸淡去，第三季成果正是廣越訂單強勁、展現改革成效的具體展現。隨著旺季延續至第四季，集團對全年營運維持正向看法。值得注意的是，主要客戶明年度訂單需求仍呈正向趨勢，公司也將持續放大約旦產能優勢，並優化成本結構，以強化獲利韌性，為長期成長奠定更穩固的基礎。

