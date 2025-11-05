Wi-Fi 7與DOCSIS 4.0需求助攻，聯寶前10個月營收創歷年同期新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件廠聯寶（6821）今日公告10月營收0.43億元、月減13.47％，不過，累計2025年1-10月營收為5億元、年成長8.03％，續創歷年同期新高，聯寶解釋，10月營收呈現月減，主要是因適逢台灣、中國地區連續假期較多，網通相關客戶針對磁性元件業務訂單有提早拉貨，致使10月營收下滑，但前十個月營收仍繳出不錯成績。

聯寶表示，主要受惠全球Wi-Fi 7技術滲透率逐步拉升，電信商同步推進DOCSIS 4.0升級計畫，帶動旗下PoE、PoE+電源變壓器、LAN類變壓器等產品穩定出貨需求，助力整體產能稼動率保持一定水準之上，營運表現持續穩健；再加上公司持續優化無線充電業務接單策略、調整客戶組合，10月無線充電訂單出貨也同步回升，都使得聯寶前10月營收保持年增水準，並創歷年同期新高。

面對全球網通技術升級趨勢，聯寶積極開發高效能、高功率密度的磁性元件產品，包括平板型變壓器與大瓦數電源、PoE+1變壓器等差異化新產品開發，藉由產品輕薄化與高可靠度設計，滿足高階AI網路攝像機及無人機、機器人、車用等應用對磁性元件產品規格小型化與高功率轉換等需求，深化聯寶良好市場競爭力，以期增添業務接單表現。

在無線充電業務方面，聯寶持續深化技術研發與系統整合實力，從無線充電模組設計、機構件優化到供應鏈管理同步加大投入力度，並陸續打開運動健身、健康醫療照護與娛樂遊戲等市場接單，隨著客戶產品開發時程推進與新應用市場拓展效益持續發酵，有望進一步堆疊聯寶未來營運表現再添成長動能。

