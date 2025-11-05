白蛋和紅蛋哪個營養價值高？真相令人傻眼

白蛋與紅蛋營養價值幾乎沒有差別，唯一的差別是母雞的品種。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一般消費者認為售價較貴的紅蛋一定較健康，然而紅蛋營養價值真的較高嗎？研究顯示，其實白蛋與紅蛋幾乎沒有差別，唯一的差別是母雞的品種，總體而言，蛋殼顏色不會影響營養價值或烹飪表現。

世界日報報導，據雅虎新聞網報導，在超市裡，常讓人困惑的問題是：紅蛋和白色蛋哪個更好？有些消費者會買自己熟悉的品牌，有人總是拿白蛋盒，也有人偏好紅蛋，認為它們更健康。但事實上，兩者真的有差別嗎？

白蛋和紅蛋真的有差嗎？

報導指出，白蛋和紅蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。白羽毛的母雞（如白來航 White Leghorns）會下白殼蛋，而紅褐色母雞（如羅德島紅 Rhode Island Reds）會下紅殼蛋。蛋殼的顏色來源於母雞在蛋形成時附加的色素，蛋內的營養和外觀基本相同。

研究指出，紅蛋殼的色素會受到母雞年齡、環境及壓力的影響。年長母雞產的蛋殼通常較淺，而經常受干擾或生病的母雞可能色素沉積較少。總體而言，蛋殼顏色不會影響營養價值或烹飪表現。

白蛋和紅蛋的味道不同嗎？

蛋的味道差異主要取決於新鮮度和飼料，而不是蛋殼顏色。當地農場的雞蛋通常在幾天內就收集出售，使蛋黃味道濃郁、口感緊實。

飼料也會稍微影響蛋味。自由覓食的母雞吃昆蟲、蔬菜或多樣穀物混合飼料，其蛋味可能與室內飼養、吃標準飼料的母雞略有不同。無論是白蛋還是紅蛋，只要新鮮度和處理方式相同，煮熟後味道都是一樣的。

紅蛋比白蛋健康嗎？

很多人認為紅蛋比白蛋更健康，但這其實是迷思。蛋的營養主要受母雞飲食和生活環境影響，而與蛋殼顏色無關。研究顯示，戶外活動的母雞蛋因曬太陽時間較長，維生素D含量可能較高；飼料中添加的Omega-3脂肪酸或其他營養物質，也會改變蛋的成分。相比之下，紅蛋與白蛋在相同條件下，其營養價值並無顯著差異。

為什麼白蛋比紅蛋便宜？

價格差異主要來自母雞品種。白蛋母雞如白來航體型較小，食量少，但產蛋量高；紅蛋母雞體型較大，需更多飼料，產蛋量少，因此成本較高。商業化生產下，大量產的白蛋自然價格更低。

烘焙和烹飪時 紅蛋與白蛋哪個更好？

在廚房裡，蛋殼顏色對味道和口感幾乎沒有影響。烘焙時，蛋的新鮮度才是關鍵：新鮮蛋：蛋白濃稠，結構強，適合水波蛋或打發蛋白做蛋白霜。稍放舊的蛋：蛋液混合更均勻，容易打入空氣，做出的蛋糕更鬆軟。

如何在超市挑選最佳雞蛋？

蛋的品質主要取決於母雞的生活環境和飼料，蛋殼顏色無關，若想買更健康的雞蛋，選有機或牧場放養，並注意生產日期。

