普發萬元開始登記 特力屋加碼「你領1萬 特力屋加碼1萬」

政府普發萬元現金今天開始登記，居家修繕專門店特力屋啟動「普發萬元加碼」消費者只要在11月9日前加入特力屋APP會員並完成註冊，即可於11月14日領到實體店、線上購物及安裝服務優惠共計1萬元的電子折價券。（特力屋提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕政府普發萬元現金今天開始登記，居家修繕專門店特力屋啟動「普發萬元加碼」消費者只要在11月9日前加入特力屋APP會員並完成註冊，即可於11月14日領到實體店、線上購物及安裝服務優惠共計1萬元的電子折價券。

包含實體店限定消費滿699元折抵100元電子折價券共5張，安裝費滿200元折抵200元電子折價券共5張；線上購物限定單筆消費滿1萬元折抵850元電子折價券共2張，單筆消費滿1萬3000元折抵1300元電子折價券共2張，單筆消費滿2萬元折抵2100元電子折價券共2張。

請繼續往下閱讀...

每種類型折價券各有限定使用期限，最後使用期限為2026年1月22日，讓消費者能更有計畫的在過年前為家中最想要升級或換新的空間或裝置，分區、分階段的依序完成，打造最舒適、方便的居家新氣象迎接新年。

特力屋綜合彙整詢問度及買氣最旺的年度明星商品前5名，每一個都是網傳「用過就回不去」的居家必備，包含乾淨衛生及舒適兼具「Smart Wash D3-T光觸媒瞬熱式溫水洗淨便座」，平均年銷量可堆疊出2座台北101高度。

和光明燈同等重要且可調光調色的「特力屋LED吸頂燈」，有多款適用於各種空間大小的規格，以遙控方式輕鬆開關，更可依使用情境調整光的強度或顏色；近年網路好評遽增也榮登用過就回不去的「浴室多功能循環涼暖風機」。

有了它，居家安全、便利性、門面風格全面同步升級的「智慧電子門鎖」，只要在安裝時設定全家人的指紋或密碼，出門再也不用帶一串鑰匙增加負擔，安全性也大大提升；以及全家健康防護升級的第一道防線「超濾淨水器」。

特力屋也特別瞄準對於居家空間有局部換新、升級需求的消費者，推出以衛浴、廚房、居家空間為主的「居家套組優惠」，最低6折且萬元有找，就能輕鬆換新衛浴3件組「伊萊單孔面盆龍頭+帕克短柱盆+漩沖虹吸式單體馬桶」；或是以萬元有找將家中廚具整組換新「喜特麗排油機+瓦斯爐」。

針對久坐辦公族或需長時常間使用電腦的族群，特力屋強推受到年輕消費者喜愛的「特力屋浦菲特升降桌+喬丹扶手電腦椅」高效工作套組，更於普發萬元加碼活動期間祭出滿額再現折及安裝優惠的超值方案，想趁機換新、升級家中空間設備的民眾，現在入手最划算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法