八貫第3季EPS1.34元 宣布買回庫藏股

八貫第三季EPS1.34元，宣布買回庫藏股。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）大廠八貫（1342）今日公告第三季財報，受惠於原物料採購降價與台幣匯率回落，第三季稅後淨利1.06億元、季增52.22％，單季每股稅後盈餘（EPS）1.34元，累計今年前三季稅後淨利3.17億元，EPS為4.02元；同時，八貫今日董事會也決議買回庫藏股案。

八貫公告第三季營收6.14億元、季減13％，不過，今年下半年原物料採購已擴大採用新議價，順利降低第三季採購成本，帶動單季毛利率回升至27％，再加上新台幣匯率第三季逐步回落，受惠業外匯兌收益約2077萬元，繳出稅後淨利1.06億元、單季EPS1.34元；累計前三季營收21億元，前三季稅後淨利3.17億元、EPS4.02元。

此外，為維護公司信用及股東權益，八貫今日董事會決議買回庫藏股案，將自申報日起二個月內於集中交易市場，買回每股新台幣80.1元至96.2元之區間，買回公司股份新台幣1億元。

展望全年，八貫10月營收1.87億元，因航太救生產品出貨持續走升，推升10月營收較去年同期成長6.52％，累計1-10月營收22.87億元，年增率13.02％，目前四大產品線的訂單能見度無虞且產能持續擴張，全年營收雙位數成長可期。

