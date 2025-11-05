ChargeSPOT進軍義大利 海外、本地佈局同步推進

ChargeSPOT推出「樂天女孩應援半價」活動，以結合運動賽事與粉絲互動的商業模式。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕共享行動電源品牌ChargeSPOT今日宣布，將正式進軍歐洲市場，透過母公司INFORICH的歐洲子公司INFORICH EUROPE LTD在義大利米蘭啟動ChargeSPOT服務，展現將共享電力服務拓展至歐洲市場的長期布局與實踐。

ChargeSPOT說明，INFORICH首波計畫在義大利設立100個ChargeSPOT借電站，將以直營、特許經營及合資等模式推進歐洲市場發展。隨著義大利觀光人流與行動裝置充電需求攀升，此共享服務不僅能有效提升行動便利性，也可望協助當地減少電子廢棄物。

ChargeSPOT指出，義大利作為歐洲人口第四大國，城市人口密集且旅遊業發達，正適合以人流導向的共享服務模式落地。隨著2026年米蘭冬奧即將舉行，智慧型手機及行動設備充電需求持續上升，為共享電力服務提供龐大市場空間。

ChargeSPOT也說明，目前已於亞洲主要市場建構完整的共享電力網絡，並推出「跨國租還」服務，讓用戶可於日本、臺灣、香港、新加坡、泰國、澳洲及歐洲城市間隨借隨還，真正實現跨國共享的行動便利。未來將進一步拓展至羅馬及其他歐洲觀光城市，持續強化共享電力在國際市場的服務覆蓋。

除了海外市場佈局外，ChargeSPOT表示，也持續深耕本地市場，推進永續行動，包含長期推行的「舊電換新電」回收計畫，ChargeSPOT旗下應援平台CheerSPOT亦持續拓展多元應用場景，於10月舉辦用戶專屬粉絲見面會，深化粉絲互動體驗。

近期ChargeSPOT推出「樂天女孩應援半價」活動，以結合運動賽事與粉絲互動的O2O模式，展現品牌跨足電力共享、生態應用與娛樂經濟的多場域策略佈局。為歡慶樂天桃猿奪冠，CheerSPOT自即日起至本月16日推出半價優惠，邀請粉絲持續參與應援行動，強化平台作為品牌與粉絲互動橋樑的價值。

