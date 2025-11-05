全支付驚爆多起盜刷！他慘噴8萬「追不回」 官方急發4點聲明防詐

其中一名苦主近日爆料，他3日晚上驚見手機出現一連串通知。（取自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕行動支付平台「全支付」近日傳出多起盜刷事件，其中一名苦主近日爆料，他3日晚上驚見手機出現一連串通知，打開一看全是全支付在 Foodpanda上的扣款紀錄，他致電銀行卻被告知款項「追不回」，他清點之後表示總共20幾筆，一共損失8萬多元。

原PO昨日上午在Threads發文表示，3日晚間，他手機突然接到一連串全支付通知訊息，打開後看到20幾筆 Foodpanda 使用全支付付款的款項，總共8萬多元。他第一時間致電使用的玉山網銀，確定被扣款，沒想到玉山銀行卻告知款項追不回，「因為已經扣款了」。

原PO說，他目前已經報警處理，警方說只能做筆錄，沒辦法多做什麼。他除了批評全支付、玉山銀行、 Foodpanda都有責任外，也呼籲「大家提高警覺不要以為行動支付安全！」

全支付日前在粉專發文，表示近來詐騙猖獗，不肖人士製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP 驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。他們對此深感遺憾，也再次呼籲民眾務必提高警覺。詐騙手法日新月異，常以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等名義誘使使用者上當。若收到任何自稱品牌或金融機構發出的郵件或訊息，請務必透過官方網站、客服專線或 App 通知進行查證，避免受騙上當。

全支付也提出4點聲明：

1.若於全支付或任何品牌平台發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫，以利後續協助處理。

2.收到不明信件請確認官方郵件地址為@pxpayplus.com；全支付不會以不明郵件或簡訊通知，或要求您點選不明連結。

3.全支付系統更新僅透過 App Store 或 Google Play進行，且並不會透過電話、Mail、簡訊等以連結方式要求用戶更新帳號，若您收到可疑連結請勿點擊。

4.若收到可疑訊息，請勿點擊連結或提供任何個人資料、驗證碼（OTP）等資訊，並可向165反詐騙專線回報，或全支付客服確認。

