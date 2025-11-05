普發現金一萬最快11日入帳 經部擬加碼商圈活動刺激內需

經濟部研擬辦理商圈推廣活動配合普發一萬熱潮，希望能達到擴大刺激內需的效益。商圈示意圖，非新聞當事人。（設計研究院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕普發現金一萬元今開放登記，最快11日就入帳，雖民眾手上可支配現金提高，但對於挹注內需效果可能不會如往年消費券來得好。近期車商、電商紛紛趁著普發一萬元熱潮祭出加碼「放大一萬元」優惠活動搶客，經濟部長龔明鑫今也鬆口表示，為減少「替代消費」狀況，經濟部研擬辦理商圈推廣活動配合普發一萬熱潮，希望能達到擴大刺激內需的效益。

經濟部長龔明鑫稍早受訪表示，普發現金多多少少會刺激內需，但還是希望減少「替代消費」狀況，也就是說民眾不是用來採購民生用品，而是增加額外消費，例如國內觀光、旅遊，或去商圈逛街，就會對刺激內需產生很好的效果，像是他就打算帶家人一起在國內旅遊，因此經濟部也研擬搭配普發一萬的熱潮，辦理商圈推廣活動。

觀察國內零售業今年以來表現，今年零售業營收恐難達成連9年正成長，很大一部分原因是今年4月以來車市在民眾對關稅預期心理影響下買氣相對冷清，整體零售業第4季營業額需達1兆3150億元，全年營業額才能維持正成長。

然而，觀察汽機車貨物稅振市減徵加碼利多、車商促銷活動帶來激勵與誘因，9月汽機車零售業月增4.3%，排除民俗月淡季因素綜合來看8、9月汽機車掛牌數，減幅呈收斂，原本翻黑的整體零售業如果扣除民俗季因素則年增1.3%，預期車商年底會加大力道促銷，近期就有不少車商搭配普發一萬熱潮，祭出超有感購車、配備升級及維修保養優惠，甚至有業者喊出1萬元放大至6倍加碼回饋。

此外，多家百貨、電商也趁著普發一萬熱潮搭配週年慶檔期、雙十一購物節加碼活動搶客。

