鼓勵中高齡失業勞工投入照顧產業 勞動部祭最高10.8萬元獎勵

〔記者李靚慧／台北報導〕為鼓勵失業勞工投入照顧服務產業，勞動部自103年起推動照顧服務業缺工就業獎勵，提供每人最高10萬8000元的就業獎勵津貼。勞動部統計近3年已協助超過3萬名失業勞工投入照顧服務業，其中中高齡失業勞工的比例高達53.3%，已成為照顧服務產業重要的人力來源。

53歲的小英，離婚後獨自撫養2個女兒，因工作不穩收入有限，時常需要透過貸款及向親友借款應急。經與公立就業服務機構就服員晤談後，發現她具備強烈的工作意願及責任感，也有持續工作的行動力，因此建議她申請照顧服務員就業獎勵津貼，每月有津貼補助，最長可補助18個月，津貼補助還會隨穩定就業時間拉長而提高額度，有助於降低就業初期的經濟負擔。

勞動部勞動力發展署指出，113年度在公立就業服務機構照顧服務業新登記的求才職缺超過4萬5000個，為了要補實照顧服務產業人力缺口，並促進失業勞工重返職場，依「鼓勵失業勞工受僱照顧服務業作業要點」規定，失業連續30日以上或符合非自願離職者，向公立就業服務機構辦理求職登記，並經推介受僱於照顧機構、居服單位或社區式長照機構等單位，從事照顧服務工作連續滿30日以上，並符合相關規定，可在受僱每滿30日的次日起90日內，向公立就業服務機構申請就業獎勵，每月核發5,000元至7,000元就業獎勵，每人最長發給18個月，最高可領10萬8千元。

發展署指出，目前小英已穩定就業4個多月，像小英一樣的中高齡勞工，不僅擁有豐富的人生歷練，也是當今職場中不可或缺的穩定勞動力。所以，勞動力發展署鼓勵有意願投入照顧服務工作的一般失業勞工朋友，或是中高齡或二度就業婦女等勞工，都歡迎運用政府就業獎勵資源，一起加入照顧行列，實踐助人自助的第二人生。

