全民普發1萬元開始登記 藍營批綠營黨公職割稻尾

〔記者施曉光／台北報導〕政府普發現金1萬元今日開始受理登記，前國民黨發言人楊智伃今日中午在臉書表示，此事應先感謝藍、白兩黨努力，當初的提案人、國民黨立委王鴻薇在推進過程中更是受到不少委屈，隨後她話鋒一轉說，但昨晚開始，一堆民進黨黨公職開始割稻尾，在Threads上還看到民進黨副秘書長aka論文抄襲被撤銷學位的「北海小抄人」何博文，喜滋滋的作圖還放上自己的人像，來宣傳普發現金1萬塊的政策。

楊智伃說，何博文的貼文發布17小時後，僅獲得560讚，而她的留言「北海小抄人，連政績也要抄嗎？」早就超過3209讚，而且還在持續上升，由此可見，大家對於民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政，完全不買單！

楊智伃還幫大家回憶，當初國民黨主張普發現金1萬元，行政院長卓榮泰說「天人交戰」、「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」，時任民進黨秘書長林右昌批評藍、白立委無視憲政、破壞權力分立，企圖政策買票，逃避大罷免，民進黨立委沈伯洋把普發1萬元形容為「共產黨的招」，民進黨團指藍、白「違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免」，民進黨立委吳思瑤說「花你我的錢救他的罷免，政策買票是國民黨DNA」。

楊智伃呼籲大家到曾反對普發現金，如今收割成果的綠營人士社群發文底下留言，提醒他們曾經說過的話。

