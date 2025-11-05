冷凍花椰菜、乾果入榜！好市多會員評價6款「最值得買」有機商品1次看。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）貨架上琳瑯滿目的有機產品，吸引了無數顧客的目光，但並非所有有機商品的品質就一定比非有機好，為了確認好市多販售的有機商品是否值得購買，美媒查閱了網路上關於Costco有機產品的評論，而冷凍花椰菜、乾果、楓糖漿等6款商品，被會員評價為「最值得買」有機食品。

以下6款商品，是美媒根據Reddit點讚數和評論總數等指標，篩選出最值得購買的有機食品。

1、有機冷凍蔬菜

大多數Costco門市冷凍區的有機蔬菜種類繁多，從袋裝花椰菜等常見蔬菜到精選產品，例如混合了紅薯、花椰菜、抱子甘藍、西葫蘆和紅洋蔥的烤盤蔬菜，應有盡有。

經常在Costco購買有機冷凍蔬菜的顧客往往會推薦這些以及其他一些選擇，其中Costco自有品牌 Kirkland Signature 有機花椰菜尤其受歡迎。如果可以選擇，不少Costco顧客甚至會推薦Costco的冷凍蔬菜而不是新鮮蔬菜。1位Reddit用戶寫道「只要是有機的，Costco的冷凍花椰菜是我吃過最好的」、通常 Costco 的所有冷凍蔬菜都很不錯。

2、Kirkland Signature有機乾果

可以肯定地說，即便不是大多數，但相當一部分優先考慮有機產品的消費者都或多或少關注健康。在好市多的貨架上，擺滿了各種明顯不健康的零食，例如高脂肪的龍蝦濃湯、冷凍披薩以及其他一些在好市多超市售賣的食品中名列前茅的不健康食品。當然，健康零食也隨處可見，而且不出所料，其中許多都獲得了有機認證。好市多自有品牌Kirkland Signature的有機乾果就是這類產品中的佼佼者。

不同Costco門市或不同季節的乾果種類可能有所不同，不過，幾乎所有 Kirkland Signature 有機乾果都深受顧客好評。例如，該產品的粉絲只要 Costco 有售，就會囤一些有機芒果乾。有機鳳梨乾、草莓乾、木瓜乾、櫻桃乾等等也都贏得了不少 Costco 顧客的喜愛。1位Reddit用戶在談到Kirkland Signature有機酸櫻桃乾時寫道“我太愛它們了！它們是我最喜歡的零食之一。” “我買這些乾果好幾年了”。

3、柯克蘭有機特板豆腐

柯克蘭有機特板豆腐（Kirkland Signature Organic Extra Firm Tofu）於2025年9月左右開始出現在好市多（Costco）的貨架上，在它上市前後，僅在Reddit上的兩個相關帖子就引發了數百條評論，這表明消費者們一直渴望能買到豆腐，品嚐過的人都讚不絕口，稱讚其口感和質地等關鍵特性。 「價格很實惠，所以我決定嘗試一下，看看能不能喜歡上它，儘管我已經幾十年沒吃過豆腐了，」1條Reddit評論寫道。 “現在我徹底愛上它了。如果在家做飯，我更喜歡用它而不是大多數肉類。”

4、Wildbrine 生有機酸菜

Costco的顧客幾乎在所有重要方面都對Wildbrine酸菜給予了高度評價，從其成分簡單明了到作為超級食品的功效，無一例外。甚至有些孩子也喜歡吃。需要說明的是，這是1款高端產品，但考慮到其廣受歡迎的口味和顯著的健康益處，Costco的定價絕對物超所值。 “這絕對是我吃過的最好的酸菜之一，”1位Reddit用戶寫道。

5、Kirkland Signature有機無鹽調味料

考慮到購買有機食品和在家烹飪通常都是健康的選擇，因此，尋找有機食品的顧客很可能傾向於在家做飯。想要在廚房裡掌握一些烹飪技巧的家庭廚師可以試試 Kirkland Signature 有機無鹽調味料，這是1款深受 Costco 眾多顧客喜愛的特製調味料。

Kirkland有機無鹽調味料包含21種香料：洋蔥、大蒜、胡蘿蔔、黑胡椒、甜椒、番茄、橙皮、歐芹、月桂葉、百里香、羅勒、芹菜、檸檬皮、牛至、香薄荷、芥末籽、孜然、馬鬱蘭、芫荽、辣椒和迷迭香。雖然如此繁多的成分聽起來可能讓人眼花繚亂，但這款產品卻贏得了眾多粉絲的喜愛，其口碑之好或許超過了Costco任何其他有機產品。

它的擁護們喜歡用這款有機無鹽調味料來烹調雞肉、米飯、湯、麵包和雞蛋等食物。1位Reddit用戶寫道：“我會在各種湯和醬汁裡放它，也會把它撒在烤蔬菜、馬鈴薯上，有時還會撒一些在烤麵包上。真的，它幾乎可以用於所有鹹味菜餚。”

6、柯克蘭有機楓糖漿

顧客最欣賞的一點就是柯克蘭有機楓糖漿的性價比，雖然其他商店裡用醣類製成的非楓糖漿可能更便宜，但說到真正的有機楓糖漿，好市多的價格幾乎是無與倫比的。好市多的金黃色楓糖漿25盎司售價13美元，而有機琥珀色楓糖漿33.8盎司售價約14美元。在口味方面，“這是我找到的最好的真正的楓糖漿（無論是否有機），”1位Reddit用戶寫道，“而且味道棒極了。”

