6旬夫妻帳戶「突暴增4千萬」爽搭頭等艙、買進口車 1通電話慘讓財產全蒸發

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對靠年金過活的老夫妻，原本每月只靠20萬日圓過著樸實生活。沒想到，一通電話改變了命運，當他們帳戶裡突然多出「2億日圓」（約新台幣3992萬元）時，從不敢做夢的兩人第一次坐上頭等艙，喝香檳、住進五星級飯店，嚐到人生從未有過的奢華滋味。然而，就在一次歐洲旅行途中，他們的一切在一通電話後，全部化為烏有。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，66歲的A先生（化名）在地方中小企業任職多年，退休前是課長職，月薪不高，但他以「讓家人不為錢憂愁」感到自豪。妻子B女士（化名）則長年打零工，2人靠著每月20萬日圓（約新台幣4萬元）的年金生活，偶爾還要打工貼補家用。他們是日本最典型的「普通夫婦」，生活樸素、無奢望、沒有債務。

這對夫妻人生的轉捩點是某天他們突然接到的一通電話。A先生的哥哥突然過世，身為唯一繼承人的A先生，被告知繼承哥哥的全部遺產，當他聽到數字是2億日圓時，夫妻倆幾乎不敢相信。然而，隨著遺產繼承手續的進行，當他看到帳戶裡出現了這串從未見過的數字時，「我們真的變成有錢人了嗎？」那一刻，兩人笑中帶著顫抖，心跳劇烈。

他們決定「補回一生沒做過的事」。第一次歐洲旅行，他們直接對旅行社說「請幫我們安排最好的方案。」第一次坐進頭等艙，第一次住進巴黎的五星級飯店，第一次不看價格點餐。那一刻，他們彷彿重生認為「這就是我們該有的生活吧！」

旅行結束後，他們陸續購買進口車、參觀別墅，並開始接觸「第三方理財建議」，銀行經理、顧問、投資社群接連出現。他們紛紛表示「錢放銀行太浪費了」、「有錢人會邊守邊賺」、「節稅方案很重要，我幫您安排就好。」這些話聽起來專業又令人安心，但A先生並不知道，他正在一點一滴地「交出財富的主導權」。

夫妻倆在第二次歐洲旅行時，悲劇發生了。他們正坐在機場貴賓室裡準備登機，手機突然響起，熟悉的理財專家語氣焦急說「A先生，關於您那筆節稅投資，有些緊急狀況……」、「若不立刻處理，恐被稅務局誤認為資金移動不當。為了安全起見，我們先代為保管資金。」A先生嚇得臉色發白，對方安撫「只要照我說的做，馬上就沒事。」

驚慌失措的A先生按照指示將錢轉到了多個帳戶，一次、兩次、三次，轉走了絕大部分資產。然而，這筆錢再也沒回來，夫妻倆回國後，對方人間蒸發。

A先生後來回想「我根本不懂他們在說什麼，只覺得他們比我懂錢。」認為專家說的每一句話聽起來都正確，於是他全盤接受。失去所有財產之後，A先生夫婦回到年金生活，沒有進口車，沒有別墅，沒有理財顧問。

