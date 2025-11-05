綠電憑證T-REC發放張數突破1000萬大關 規模可望迭創新高

再生能源憑證（T-REC）示意圖。（記者廖家寧翻攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕根據國家再生能源憑證中心統計數據，「綠電身分證」再生能源憑證（T-REC）累計發放張數已突破1000萬大關，相當於100億度綠電已取得國家認證驗明正身；單就今年以來，綠電憑證已發放278.6萬張，預期可超越去年規模，隨著未來離岸風電潛力場址風場陸續併網上線，T-REC規模可望迭創新高。

再生能源憑證T-REC是國內唯一官方認證的「綠電身分證」，1張T-REC憑證為1000度綠電，為確保環境效益不會被重複計算，憑證僅有轉讓1次的額度，T-REC所有資料可追溯，除在國內得到認可，在國際上也被RE100等相關的減碳倡議所承認。

統計T-REC累計發放張數，規模是在2022年2月正式突破100萬大關、同年12月來到200萬，2023年突破400萬門檻，去年衝高至700萬門檻，目前已突破1000萬張大關。

進一步觀察T-REC歷年年度新增張數概況，發放張數年年創新高，並呈逐年跳躍式成長，2017年至2019年新增憑證張數都以萬為單位，2020、2021年新增憑證張數擴張至以十萬為單位，2022年單年新增張數116.6萬張，後續年年新增張數是以百萬張為單位，去年全年共發放320.4萬張，單看今年前10月，發放張數已達278.6萬張，今年全年可望突破去年規模。

近年新增多件風力發電案場，大幅提高綠電產能，也促使憑證核發數量快速增加，今年規劃併網的離岸風場中，六四○MW雲林允能風場已完工併網，294.5MW台電二期風場及920MW沃旭大彰化西南第二階段及大彰化西北風場都在進度上，另合計一GW的海龍風場則將在明年全數完工，隨著潛力場址風場陸續併網上線，並在2026年全數完工，T-REC發放張數明年仍可期更上層樓。

