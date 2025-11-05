關稅到通膨全面夾擊 Costco 的「不漲價祕方」曝光

好市多（Costco）靠著自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）在零售競爭中佔據了顯著優勢。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國物價漲不停，根據聖路易聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）的最新研究，截至10月，各項關稅措施已對消費者物價形成「可衡量的上漲壓力」。然而，外媒指出，美式賣場好市多（Costco）似乎早有一套行之有效的策略，就是自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），不只能幫助會員維持低價，也讓Costco在零售競爭中佔據了顯著優勢。

美媒《The Street》報導，科克蘭這個品牌在上市多年後，幾乎已成為「高品質」的代名詞。不同於其他零售商會依據產品類別或等級推出不同品牌名稱，Costco選擇將所有自有品牌商品統一歸於「科克蘭」旗下。

多年來，包括最近幾年，這項策略對Costco來說都非常有效。

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在2025會計年度第四季財報電話會議上表示：「科克蘭的銷售滲透率持續上升，為會員帶來更高品質與更高價值的體驗。」正是靠著科克蘭這個品牌，使Costco能在其他零售商將關稅成本轉嫁給消費者時，仍維持穩定的價格水準。

根據Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）的說法，好市多擁有「靈活調整商品」的能力，能針對受關稅影響、對會員價值較低的商品進行更換。公司同時也積極擴大本地生產商品供應，而這得益於Costco高效率的庫存管理機制。

與其他零售商不同的是，Costco 通常將其庫存限制在 4000 個 SKU（庫存​​單位）左右。這意味著會員可能需要在其他地方採買某些生活用品，但也讓Costco 能夠迅速調整供應鏈，並與廠商談出更有利的價格。

報導提到，在許多人連基本生活開銷都感吃力的當下，Costco 正逐漸成為願意付出會員年費的消費者的「物價避風港」。

當然，Costco 能在通膨與關稅壓力下維持低價，不僅僅仰賴科克蘭品牌而已，背後更是整套供應鏈管理與成本控制策略的成果。

