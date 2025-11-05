全台減班休息人數趨緩 高雄市卻逆勢增加突破200人

高雄市實施減班休息勞工人數突破兩百人。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年11月全台灣實施減班休息（俗稱無薪假）的勞工人數趨緩，高雄市卻逆勢攀高突破200人，創下今年以來最高。

勞動部11月3日公布最新的勞雇雙方協商減少工時統計，全台灣受衝擊人數從10月中旬的8543人降為11月初的8331人，外界解讀受美國提高關稅衝擊的無薪假人數已經趨緩。不過，11月3日公布最新的數據，高雄市實施減班休息的事業單位達20家，受衝擊勞工人數卻從10月中旬188人攀高至272人，半個月內增加了84人。

請繼續往下閱讀...

回顧今年以來，高雄市實施減班休息的勞工人數都處於穩定低檔，即使美國總統川普於4月宣布將大幅調高關稅，高雄市實施減班休息的勞工人數都未超過200人，不料11月新公布的數據卻逆勢突破200人。

截至目前為止，全台灣實施減班休息的勞工人數最多縣市是台中市達2493人，高雄市雖仍維持六都第二低（台北市112人最低），但數據逆勢成長引人關注。

勞動部指出，減班休息不是「無薪假」，雇主因關稅影響與勞工協商，暫時實施減班休息，勞工可衡量自身經濟與生活狀況，決定是否同意雇主暫時減班休息；不論減少多少工時時數，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資（每月最低工資2萬8590元），勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提撥。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法