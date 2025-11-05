焦點股》瀚宇博：大股東大買 股價有撐

瀚宇博暨華新科董事長焦佑衡。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠瀚宇博（5469）大股東華新科（2492）昨日公告於9月19日至11月4日買進4160張瀚宇博，平均每單位價格95.37元，交易總金額3.96億元，先前瀚宇博買回2000張庫藏股，每股均價為86.32元，並提早一個月完成，公司派與大股東同步買進瀚宇博，象徵對於瀚宇博後市發展相當樂觀。

今日台股大幅拉回，但瀚宇博股價開低走高，相對抗跌，截至9:18分左右，股價下跌1.37%，暫報93.3元，成交量逾2786張。

瀚宇博總經理陶正國表示，客戶持續上修訂單，明年成長力道更為顯著，其中AI高階產品需求強勁，目前訂單能見度可達2027年，為因應客戶2027年的需求，公司提早在今明兩年進行產能擴充。至於上游銅價上漲導致CCL（銅箔基板）價格墊高，特殊金屬加工材料上漲也影響毛利率表現，未來是否反映成本進行調漲，將持續與客戶溝通價格調整方案。

