T17、T18解約 李四川曝金額不超過45億 議會核定不足金額輝達來補

台北市長蔣萬安說，收到新壽公文後，市府就會啟動相關解約程序。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達決定落腳北士科T17、T18，台北市政府與新光人壽（新壽）本週洽談解約金額，台北市長蔣萬安今（5日）表示，昨天雙方有開會，大概確定終止契約的解約金，市府收到公文就會啟動相關程序。副市長李四川說，金額總計約在45億元以下，報議會核定後，多出來的金額輝達會概括承受。

蔣萬安今至議會進行專案報告，會前受訪指出，昨天已經大概確定金額，接下來新壽會正式發公文給市府，收到後市府就會來啟動相關程序，報請議會審查，以及啟動都市計畫變更等。

台北市副市長李四川指出，與新壽分手費不超過45億元。（記者甘孟霖攝）

李四川說，昨天下班前地政局、法務局幕僚有初步就各項目確定，今天上午新壽就會正式來文確定金額，市府會按照這金額，經過會計師簽證確定後，就報議會編列預算。

他透露，新壽提出的金額比當初市府預估的8億元多一些，因為當初市府並沒有將相關稅金納入，但基本上數字差不多，等今天新壽來文後就能確定。

他說，目前看起來，包含新壽已繳交的費用，整體分手費在45億元以下，報議會核定過後，之間的差額會由輝達來概括承受。

媒體追問，多出來的差額可能用二備金支出？李四川說，這是使用平均地權基金支付，可以先支出併決算辦理，要先送議會核備後，市府就可以從基金支付，支付完以後再併決算送議會審查。

至於本週是否有機會送議會備查？李四川坦言大概很難，因為今早公文來，市府還要經過會計師審查確定金額後再送議會，今天議會程序委員會中午開會，可能要等下週三。

