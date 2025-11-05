黃金又大跌！兇猛下殺原因曝光

黃金價格週二（4日）下跌（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（4日）下跌，因美元上升3個月高點，同時交易員靜待美國經濟數據，以尋找和聯準會（Fed）政策有關的線索。

黃金現貨價下跌1.5%，報每盎司3940.75美元；12月交割黃金期貨下跌1.3%，報每盎司3960.50美元。

綜合媒體報導，瑞士銀行集團Swissquote分析師卡薩（Carlo Alberto De Casa）表示，黃金價格目前在每盎司4000美元附近盤整，未來幾週對於判斷金價，是否有上漲空間或回調至關重要。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「隨著美元創下新高，對黃金市場帶來一定程度的壓力。美元近期的強勢和黃金市場的壓力，來自於Fed 12月降息的可能性降低。」

儘管 Fed上週如預期降息，但主席鮑爾暗示，這可能是今年最後1次降低基準利率。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員目前認為Fed在12月9至10日會議上降息的可能性為 71%，從一週前的超過 90% 下滑。

與此同時，美國政府關門可能創下有史以來持續時間最長的紀錄，這已導致政府數據無法發布，投資人更加關注非官方經濟報告，包括ADP民間就業報告。

Fed 官員近日的發言，凸顯他們對如何因應數據缺口的觀點各異。

StoneX亞洲及EMEA市場分析主管奧康奈爾（Rhona O'Connell）說：「黃金價格的泡沫已經消退一些，但仍反映出對 Fed 獨立性、潛在停滯性通膨、地緣政治風險和國際緊張局勢的擔憂。部分泡沫已經在一次必要的調整中消散。」

