如何判斷餐廳的好壞？日媒曝1「秘密方式」你絕想不到

〔財經頻道／綜合報導〕要怎麼挑到「絕對不踩雷」的好餐廳？日本知名美食雜誌《東京最高的餐廳》總編輯大木淳夫認為，判斷一家店的關鍵，不在浮誇的評價或行銷話術，而在那些最不起眼的細節。例如，一杯生啤酒的味道。

大木淳夫指出，選擇一家不會讓人失望的餐廳有4個標準，第一名是「生啤酒判斷法」。透過一杯好喝的生啤酒，幾乎可以肯定這家餐廳的啤酒機管線都有每日保養、玻璃杯也清洗得徹底。而能對細節要求到這種程度的店，通常整體衛生與管理也極為嚴謹；反之，若連啤酒都渾濁或有怪味，那八成不用期待料理會有多精緻。

除了生啤，大木也特別留意洗手間的整潔。他指出，真正的好餐廳，只要客人每次從廁所出來，工作人員都會悄悄進去整理。他曾聽過一位知名侍者說，廁所不乾淨的地方，千萬別點生食。

此外，一家餐廳的氛圍往往取決於老闆，倘若廚師自以為是、員工態度僵硬，即使料理再好也難讓人舒服。相反地，氣氛自然、員工協作順暢的餐廳，光走進去就能感受到專業與信任感。

大木坦言，即使以專業團隊的標準挑選餐廳，每年仍有少數誤判。他說，搜尋時只要出現一絲負面直覺，如「開業多年卻無評價」、「標榜名店出身卻不提是哪家」、「位置過於鬧區」等，往往最後都會證明是錯的選擇。

他認為，一家「好店」的本質，是有一貫邏輯。譬如，為什麼菜色華麗、為什麼堅持只用一款清酒，只要能清楚說明理由，哪怕做法奇特，也能令人心服。若只是因為流行，或是因為別的主廚這樣做而模仿，餐廳最終只會失去靈魂。

專家指出，真正讓人愉快的餐廳，是那些懂得為每個細節負責、有自己信念與節奏的地方。當餐廳能把這樣的精神傳遞給顧客時，那杯生啤酒的第一口，往往就會讓人知道，「這裡，是對的地方」。

