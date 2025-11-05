快捨棄吧！退休前放下這5樣東西 輕鬆迎無負擔新人生

專家建議，若想退休後生活理財無負擔，那麼退休前可先放下大房子、多餘車子等5種東西。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕每個人面對的生活挑戰不盡相同，但每個準備退休的人都會遇到時間變多、收入改變的新挑戰，想要安穩退休，不只是要有足夠的金錢，還要事先規劃生活重心、擬訂財務計畫，專家建議，若想退休後生活理財無負擔，那麼退休前可先放下大房子、多餘車子等5種東西。

世界日報報導，根據理財網站GOBankingRates資訊，理財規畫師Kevin Lum在其近期發布的一支YouTube影片中表示：「我們往往擁有的比實際需要多。有些東西我們捨不得丟、也不願放手，最後卻成了心理與財務上的負擔。」他在影片中建議「邁入退休前應放下的5樣東西」，幫助人們以更輕盈的步伐迎向新生活。

請繼續往下閱讀...

第1、過於寬敞的房子

Lum表示，首要考慮的是「房子太大」問題。當孩子長大離家後，大空間往往成為負擔。縮小居住規模不僅能減少維修費、房產稅與水電開支，也能帶來更多生活自由。

根據理穆迪分析（Moody's Analytics）研究，美國約有600萬名年長者居住在「面積超出實際需求」的房屋中。對許多人而言，這些多餘空間其實蘊藏未被釋放的資產價值。美國國家長者委員會（NCOA）指出，65歲以上屋主的房屋淨值中位數約為25萬美元（約新台幣772.5萬元）。

Lum建議，善用房屋淨值可提升現金流，用於旅遊、投資，或作為留給下一代的遺產，也能減少從退休帳戶提領資金的次數，維持較低稅率。

第2、家裡的第2或第3輛車

若不再通勤，或夫妻共用交通工具，１輛車可能已足夠。Lum建議出售多餘車輛，可節省保險費、註冊費及維修開銷。富比士（Forbes）分析顯示，2024年美國汽車保險平均費用較2021年上漲33%，因此減少車輛也等於減少支出壓力。

第３、過於複雜或高費用的投資

邁入退休階段，Lum建議清理那些收費高、結構複雜的投資產品，例如舊的變額年金、已繳費多年的終身壽險，或管理費超過1%的共同基金。

「這些產品不僅費用高，也讓你的財務變得複雜。」Lum說，「在退休階段，簡單與成本效率往往才是王道。」

第4、閒置的休閒用品

若家中停放著多年未用的休旅車（RV）、遊艇、越野車或機車，Lum建議考慮出售。這些物品不僅會隨時間貶值，還伴隨保養與停放費用。

第5、副業或出租房產

副業或出租物業雖能帶來額外收入，但Lum提醒，它們往往也代表時間與壓力負擔，且資金流動性不高。「有時在市場景氣良好時出售，能把複雜轉化為簡單，讓生活更輕鬆自在。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法