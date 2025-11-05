擁700萬爽退休！60歲夫妻因兒「1句話」 人生瞬間墜入地獄

擁700萬爽退休！60歲夫妻因兒1句「我要當女婿了」，人生瞬間墜入地獄。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有3500萬日圓（約新台幣700萬）存款加上退休金，60歲男子角田健一（化名）開心退休，與妻子明子（化名）展望第2人生，沒想到精英兒子卻宣告「我要當女婿了」，夫妻頓時啞口無言，不僅震驚角田家沒有繼承人了，更讓他們感到不安的是，原本安穩的退休生活被重重地打破了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，健一擁有1800萬日圓（約新台幣360萬）存款，加上退休金有1700萬日圓（約新台幣340萬），且沒有房貸，加上28歲的兒子翔太，在1家知名大公司工作，僅從新聞報道來看，這家公司員工的薪水似乎在業界名列前茅，人們常常羨慕地說：「翔太走上了精英之路，（角田一家）退休後肯定很安心。」綜合上述，心想60歲退休應可過上安穩的第二人生，於是在60歲時選擇了退休。

然而，1件事情的發生打破了這一切，翔太宣告了他要結婚的消息，當下角田夫婦欣喜若狂，但卻被他接下來的話震驚了。「我要當女婿了。」一時之間，角田夫婦一時沒聽懂兒子話裡的意思。

接著翔太說，由於女友是獨生女，家中經營著1家企業，她的父母希望翔太能成為她的養女婿，將來有可能繼承家業。

聽兒子此番話，讓健一和明子頓時啞口無言，他們不僅震驚角田家竟然沒有繼承人了，更讓他們感到不安的是，他們原本安穩的退休生活彷彿被重重地打破了，並說“我們老了怎麼辦？如果真出了什麼事，我們很難指望他。

