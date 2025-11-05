自由電子報
大裁員潮來了！IBM第4季至少砍2700人

2025/11/05 07:47

大裁員潮來了！IBM第4季至少砍2700人。（路透）大裁員潮來了！IBM第4季至少砍2700人。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕大裁員潮來了，繼亞馬遜、Meta相繼宣佈裁員後，IBM週二表示，將在本季裁減一小部分員工，根據IBM最新年度報告，截至2024年底，員工總數將達27萬人，裁員1%將意味著失去2700個工作機會。

一位發言人告訴CNBC：第4季度，我們將採取一項措施，這將影響我們全球員工中個位數百分比較低的部分。雖然這可能會影響一些美國本土的職位，但我們預計我們在美國的就業人數將與去年同期持平。

10月份，亞馬遜表示將裁減1萬4000名企業員工，而Facebook母公司Meta則表示，其人工智慧部門將裁員600 人。

10 月 22 日，IBM 公佈的利潤超出預期，這主要得益於軟體收入成長 10%，符合市場普遍預期。

自 2020 年 Arvind Krishna 接替 Ginni Rometty 擔任執行長以來，他幫助 IBM 擴大了收入基礎。

