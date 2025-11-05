重申川普論調 白宮：輝達Blackwell晶片不會賣給中國

白宮發言人李威特表示，川普政府目前不打算允許輝達向中國出售Blackwell晶片。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前接受媒體專訪時提到，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片將保留給美國企業，不會賣給中國和其他國家。美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）4日在記者會中也再度證實，川普政府目前不打算允許輝達向中國出售Blackwell晶片。

根據《路透》報導，李威特在白宮記者會中表示：「至於那些最先進的晶片，比如Blackwell晶片，我們目前無意賣給中國。」李威特的說法與川普在2日播出的《CBS》專訪論點一致，當時川普就說Blackwell晶片將保留給美國企業，不會賣給中國和其他國家。

川普日前參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會途中曾說，他與中國國家主席習近平會面時將會討論Blackwell晶片議題。但川普後續表示，他與習近平會面時並未談及此事。

