沒有台灣就沒有美國製造！黃仁勳在美電視台感謝台積電、鴻海、緯創

輝達執行長黃仁勳在接受美國福斯新聞採訪時，他對台積電、鴻海集團富士康、緯創等台灣合作夥伴表示感謝，如果沒有台灣供應鏈就沒有美國製造。（截圖取自福斯新聞）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳在接受美國福斯新聞採訪時，他對台積電、鴻海集團富士康、緯創等台灣合作夥伴表示感謝，他說：「因為如果沒有他們的努力，『美國製造』的願景將難以實現。」

黃仁勳指出，如果沒有台灣合作夥伴的協作，輝達在美國生產高階AI晶片的計畫是不可能實現的，因為台灣合作夥伴是供應鏈中不可或缺的一部分。

請繼續往下閱讀...

他稱，憑藉台積電、富士康、緯創、艾克爾科技（Amkor）和SPIL的合作，我們已經能夠完全在美國亞利桑那州生產出世界上最先進的人工智慧晶片。工人們都非常努力，機械工程師、機械師、電工、水管工、建築工人，他們都日夜不停地工作。九個月後，我們終於實現了全球最先進人工智慧晶片的量產。

美媒報導，自川普總統上任以來的9個月裡，供應鏈夥伴日夜兼程地在美國建立工廠，而輝達在美國製造的Blackwell晶圓取得的成功，背後的一個重要因素正是台積電。台積電在短短幾年內就成功扭轉了美國晶片產業的局面，其位於亞利桑那州的工廠目前正按計劃生產世界上最尖端的晶片之一。

台積電進軍美國市場對美國製造業至關重要，因為它最終吸引了供應鏈上其他合作夥伴的注意。同樣，富士康和緯創也宣布了數十億美元的美國投資計劃，旨在將組裝和生產線引入美國。因此，可以說，如果沒有台灣企業的合作，美國不可能有機會建立一條穩健的供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法