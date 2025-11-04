台灣紡織業者登德國展會 創造3089萬元商機

紡拓會強調，本次參展成果再次彰顯台灣在全球功能性紡織品的領先地位。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為因應國際關稅政策與全球經濟情勢變化，強化我國機能性紡織品在全球供應鏈中的關鍵地位，因此執行經濟部國際貿易署計畫，帶領業者參加德國慕尼黑功能性紡織品展（PERFORMANCE DAYS），由於業者與買主商洽熱絡，持續積極推動未來合作機會，預估後續商機約100萬美元（約新台幣3089萬元）。

紡拓會表示，本屆展會以功能性紡織品永續發展為主題，聚焦Textile-to-Textile（T2T）紡織品循環模式，吸引來自全球的環保專家、紡織品供應商與國際品牌業者齊聚一堂，共同探討功能性紡織品的最新技術與市場趨勢。我國業者以卓越的永續創新與研發實力驚豔國際，成功展現臺灣紡織產業的綠色競爭力，有效拓展歐洲功能性紡織品市場。

紡拓會認為，台灣機能性紡織品專區取勝之處，在於匯集我國優質上中下游共8家業者逾800品項展品，大秀低碳永續功能性紡織品領域的創新技術與研發成果。展會期間，專區吸引來自歐洲及全球各地的國際品牌商關注，包括英國精品品牌Burberry、英國工裝品牌Arbortec、義大利高爾夫品牌Chervò、德國電商戶外運動品牌Berg Freunde..等，皆對我國廠商的創新技術與產品展現高度興趣。

紡拓會強調，本次參展成果再次彰顯台灣在全球功能性紡織品的領先地位，未來將持續攜手我國業界廠商，共同推動低碳永續發展，積極拓展全球市場，為國內紡織產業創造更多國際商機。

