飛捷第三季每股賺1.56元 創3年同期新高

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷科技 （6206）今日召開董事會，通過2025年度第三季財務報告，單季每股盈餘（EPS）1.56元，創三年同期新高，管理層展望後市，目標持續專注於「從硬體到解決方案」的轉型，持續透過產品設計能力AI技術投入創新，挹注下半年獲利能量提升。

飛捷第三季營收12.26億元，季減9.91%、年增11.8%，毛利率42.89%，季減1.01個百分點、年增0.4個百分點，營益率22.93%，季減3.27個百分點、年增1.34個百分點，歸屬母公司業主淨利2.23億元，季增4.2%、年增17.82%，每股盈餘1.56元，季增4%、年增17.29%。

飛捷前三季營收39.48億元、年增19.05%，毛利率43.82%、年增0.22個百分點，營益率25.73%、年增2.65個百分點，歸屬母公司業主淨利7.62億元、年增12.18%，每股盈餘5.33元、年增12.21%。

飛捷指出，從前三季表現從營收結構來看，美國市場穩健發展，成長幅度與公司整體相當，營收占比超過五成；亞太地區則持續成長中，營收占比接近一成，而歐洲成長動能最強，業績年增率超過25%，營收占比拉升至四成，整體業績達成率符合預期。

飛捷提到，公司將專注於「從硬體到解決方案」的轉型，持續透過產品設計能力及AI技術創新投入，強化營運結構及經營韌性，以靈活應對複雜多變的政經環境，建立長期且具備高附加價值的全球競爭力，確保在市場波動中穩健發展。

