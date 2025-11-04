我國服務業產值近15兆佔GDP近6成 經部2025商業服務業年鑑聚焦六大商機

經濟部今（4）日發表《2025商業服務業年鑑》。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕2024年我國服務業創造的產值逼近15兆元，佔比GDP近6成，經濟部今（4）日發表《2025商業服務業年鑑》，今年度年鑑以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，聚焦智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲經濟、通膨時代的服務價值等六大議題。

觀察最新國內外服務業數據，商業署指出，2024年我國服務業創造的產值逼近15兆元，GDP58.75%，總銷售額達33.4兆元，服務業家數約134萬家，就業人口達705.1萬人，占總就業人數60.81%。

觀察主要商業服務業表現，批發業銷售額達13.5兆元、零售業6.02兆元、餐飲業8463億元、物流業1.5兆元、生活服務業2502億元，均創歷史新高或近年高點，受僱人數普遍微增至五年高點，顯示就業穩定。

商業署表示，我國服務業向來以靈活應變、貼近市場需求見長，但當前挑戰已遠超越傳統景氣循環或區域競爭的範疇。首先是人工智慧、數據洞察與智慧運算逐漸取代直覺式管理，再者是人口結構轉變突顯熟齡族群對生活尊嚴與情感連結的深層需求，與此同時，新世代消費者則更重視理念認同與價值展現。

除此之外，面對國際永續規範與成本壓力，企業必須在效率與附加價值之間尋求平衡。更關鍵的是，情感與社群驅動的市場效應正自娛樂業向餐飲、零售與金融延伸，徹底改寫品牌與顧客的互動模式。

商業署表示，《2025商業服務業年鑑》內容呈現我國服務業以智慧、永續、人本與創新為核心的發展動能，並勾勒產業轉型的關鍵路徑。

