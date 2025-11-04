望隼10月營收創新高 明年營運有望持續成長

望隼10月營收創新高，明年營運展望佳。圖右為望隼董事長黃修權、右為總經理石安。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技（4771）今日公告10月合併營收為3.6億元，較9月成長12%，並較去年同期成長近14%，創下單月營收新高。累計今年前10月合併營收28.9億元，較去年同期成長13%。望隼表示，營收成長動能主要是雙11及年底節慶的傳統旺季拉貨，預期第四季營收將繼續成長，年營收可望有雙位數增加。

望隼指出，今年日本市場因第二代濾藍光產品暢銷，帶動日本市場前三季營收成長超過40%。中國市場因應雙11的需求下，台灣廠及中國廠整體稼動率接近滿載。台灣市場今年營收成長也超過50%，表現亮眼。今年望隼在新產品及新客戶不斷導入下，業績穩步增長，預期今年將迎來新的營運高峰。

望隼表示，隨著散光產品、垂重彩片及矽水膠產品陸續上市，2026年望隼的矽水膠產品預計在各個市場出貨上市，營收與毛利率預期也將迎來雙重成長。

