超車台積電？三星德州廠2奈米將投產 ASML組團隊安裝設備

ASML正在組建一支團隊，以幫助三星加快德州廠2奈米GAA晶圓生產關鍵設備的部署計畫。業內人士表示，位於泰勒的工廠即將投產。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，荷蘭ASML正在組建團隊，協助三星安裝位於美國德州的晶片工廠硬體設備。據悉，這家韓國巨頭即將啟動位於泰勒的工廠營運。該廠將很快採用上述曝光技術生產高性能AI晶片和其他晶片，預計首款產品將是Exynos 2600。

ASML最近在德州奧斯汀地區發布了一則「現場服務工程師」的招聘廣告。根據Fnnews報導，招聘要求中提到「我們將支援三星極紫外曝光設備的初始啟動」。

簡而言之，ASML正在組建一支團隊，以幫助三星加快其2奈米GAA晶圓生產關鍵設備的部署計畫。一位不願透露姓名的業內人士表示，位於泰勒的工廠即將投產。

除了專門的團隊外，ASML還組建了一支獨立的現場服務團隊，負責在設備交付到現場之前進行安裝和測試。如果沒有這些硬體，三星幾乎不可能啟動2奈米GAA的生產。先前有報導稱，該公司已於9月底開始量產Exynos 2600，但初期產量僅為每月1萬5000顆。

三星可以透過收購ASML的多台EUV曝光機來加速其2奈米GAA製程的研發進度，此舉也有助於從長遠角度提高良率。據報導，高通已收到採用2奈米GAA製程的驍龍8 Elite Gen 5晶片樣品進行評估，這暗示如果良率有所提高，這家晶片製造商最終可能會將三星納入其代工合作夥伴之列。

