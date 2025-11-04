飛機上最差的位置是「這排」旅遊專家都說會讓人崩潰 原因曝

如果想要一段優質的飛行旅程，飛機座位選擇很重要。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕我們都曾經歷過糟糕的飛行體驗。無論是因為不適、同機乘客的滑稽行為，還是其他任何原因，它都可能在你的假期開始之前就蒙上陰影。根據英媒《快報》（Express.）報導，記者採訪所有專家後都一致認為，如果你想要一段安靜的旅程，飛機的最後一排可能不是最佳選擇。

托馬斯庫克假日（Holidays Digital Director at Thomas Cook ）數位總監尼古拉斯史密斯（Nicholas Smith）警告，任何容易受氣流顛簸影響的人都應該避開這個區域。他解釋說：「最後面的座位通常不太理想。它們靠近廚房和洗手間，服務可能較慢，食物選擇可能有限，而且也是氣流顛簸時感覺最強烈的區域。」

專家繼續說道：「提前考慮好你的優先事項也很重要，容易緊張的乘客會覺得機翼邊更舒服，轉機時間緊張的乘客應該選擇靠近前部的過道座位，而預訂三人一排座位的夫婦可能會選擇靠窗和過道的座位，這樣中間的座位就有機會獲得更大的空間。」

旅遊專家、公路旅行部落格The Gap Decaders的創始人伊茲·尼科爾斯對此表示贊同，她說：「最好避免選擇後排的座位。由於靠近發動機和廚房作業，這些座位通常比較吵鬧，而且你也會是最後一批登機和下機的乘客。」

飛機前部是體驗最順暢的最佳位置。伊茲解釋：想要享受更安靜旅程的旅客應該預訂飛機前部的座位。這個區域遠離洗手間和人流密集區，因此您受到的干擾會更少。

選擇靠過道的座位，您可以自由伸展雙腿，輕鬆起身而不會打擾到其他人。選擇這些座位可以讓長途飛行更加舒適，並減少顛簸帶來的影響。

