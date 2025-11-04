65歲男握有438萬爽退休 卻因「忽略1事」存款慘腰斬超後悔

日媒以真實案例提醒退休族，若沒有明確理由或長期財務規劃，且缺乏對照護風險的認知，容易在日後後悔。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有充足的退休金和存款，原本看似無懈可擊的退休人生計畫，卻可能因忽略「父母照護」而崩潰。日本一名65歲的單身男子，本以為擁有2200萬日圓（約新台幣438萬元）退休金與穩定年金，人生將步入悠然自得的第二春。沒想到，一場突如其來的「父母照護」風暴，讓他看似完美的退休計畫徹底瓦解。如今，他只剩每月12萬日圓（約新台幣2.4萬元）的年金可過活，存款腰斬，連生活都捉襟見肘，他坦言「我後悔了。」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的田中健一（化名）在60歲那年光榮退休。他任職的企業是地方知名製造業，退休金制度優厚，他一次領得2200萬日圓。田中原本可以選擇再雇用，但他認為「該休息了」，毫不猶豫地選擇了退休。

當時田中的年金預估65歲起每月可領17萬日圓（約新台幣3.4萬元），但為了避免「零收入」的焦慮，他提前領取年金，雖減少3成，仍覺得安心。由於單身且無所事事，他憧憬著悠閒舒適的退休生活。退休初期，他的資產超過3000萬日圓（約新台幣597萬元）、擁有自宅、無貸款負擔，一切看似完美。

然而，退休僅3個月，命運急轉直下。年近90歲的雙親相繼住院，之後不得不搬進養老院。田中回憶「我當時太忙了，根本沒時間比價，沒怎麼仔細考慮，只是隨便選了個能進去的地方。考慮到我父母的養老金和積蓄，這可能有點超出我的經濟能力。」

入住養老院費用與每月開銷高得驚人，父母的年金與存款根本不足支付，田中只好動用自己的退休金。每月10至15萬日圓（約新台幣2萬至3萬元）從存款中流出，還得支付醫療與日用品費用。原以為短期的照護，卻持續了整整4年。他坦言「錢就像流沙一樣越掏越少。等父母相繼離世，我的老本也快被掏空。」

4年後，父母相繼過世，他終於結束照護生活，但存款已被削去一半。更殘酷的是，當年他為了「安心」而提前領取的年金，如今每月只有12萬日圓，而這個數字，將伴隨他一生。

田中如今獨居，生活費緊縮到幾乎無法外出。他後悔道「我原以為提前領年金能讓我心安，結果那是錯誤的開始。如今老後才剛開始，我卻沒有了餘裕。」他說自己最害怕的，不是沒錢，而是「沒未來」。

專家指出，若沒有明確理由或長期財務規劃，提前領取極容易在日後後悔。田中便是典型例子，缺乏對照護風險的認知，也沒與家人預先討論財務，最終被迫用老本填補父母的照護費。理財專家指出，退休規劃不能只看「眼前的安全感」，提前領取年金雖能暫時舒緩焦慮，但對長壽時代而言，是一場「時間換錢」的豪賭。退休後的最大風險，不是投資失敗，而是「活得比錢久」。

