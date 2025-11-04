國邑*長效吸入新藥 臨床數據顯示治療肺動脈高壓展現療效優勢

國邑*今舉行法說會，詳細揭露L606臨床數據。圖右為國邑*總經理甘霈，中為董事長王建治。（圖:國邑*提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司國邑藥品*（6875）今（4）日召開法說會，總經理甘霈表示，國邑獨家開發並授權美國藥廠Liquidia的長效吸入新藥L606，展現優異安全性與低副作用，在開放的三期臨床結果顯示，L606在治療肺動脈高壓（PAH）及間質性肺疾病相關肺高壓（PH-ILD）兩大病患族群中，顯著提升患者的日常運動能力與生活品質，整體臨床表現明顯優於市場上現有及開發中的吸入型藥物。

甘霈指出，L606採用先進微脂體緩釋技術，確保藥物在肺部治療部位停留更久、血中濃度保持穩定，從而提供全天候穩定藥效，有效克服了傳統吸入藥物夜間藥效衰退的難題。臨床三期試驗顯示，患者在治療前後的谷值和峰值所測得的6分鐘步行距離改善幾乎相同（分別為+24.3公尺與+22.5公尺）。這項數據明確顯示，患者無論白天活動或夜晚休息，都能享有24小時不間斷的平穩藥效，顯著提升生活品質與治療可靠性。

相較於現有市場產品Tyvaso與Tyvaso DPI，L606在安全性與便利性上具有顛覆性優勢。L606的局部與全身副作用明顯降低，成功改善了吸入型藥物長期以來最困擾患者的上呼吸道刺激問題。此外，L606每日僅需吸入兩次操作簡單方便，使其臨床三期48週完成率高達86%，遠高於競爭產品，證明了其高順應性，對維持長期穩定治療至關重要。

L606在兩大適應症患者中均展現強勁療效。在PAH患者中，即使多數受試者已接受美國標準多重療法，基線6分鐘步行距比較高，運動能力相對較佳，在改善空間有限下，L606仍帶來中位數+29公尺與平均值+45公尺的6分鐘步行距離改善，凸顯其優異的療效優勢。

此外L606在PH-ILD新患者中位步行距離大幅增加65.6公尺，平均增加45.7公尺優異表現遠優於現有療法。這兩大適應症的全球市場規模合計至少超過新台幣千億元。

