永笙-KY攜手保險業 啟動保險結合細胞治療的創新服務模式

永笙-KY活化旗下臍帶血公庫資產，與保險業合作，推出全台首創的「公庫配對保障服務」。圖為永笙-KY執行長李冬陽。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕日前向證交所申請上市的臍帶血銀行永笙-KY（4178），宣布推出全台首創的「公庫配對保障服務」，正式將臍帶血細胞治療納入保險保障體系，與國內一家保險業者合作，未來民眾只要購買特定保險商品，即可獲得此保障服務，經臨床評估需要臍帶血治療時，永笙將提供配對適合的臍帶血，協助病患獲得即時治療資源，免除臍帶血藥物的高額費用負擔。此舉開啟了台灣首例結合保險與細胞治療的創新服務模式。

永笙此次攜手保險業者推出「公庫配對保障服務」，由保險公司在特定保單中主動贈送，保戶無需額外付費。一旦被保險人經醫師評估需進行臍帶血治療，永笙即啟動流程，從自有公捐臍帶血庫中提供匹配的臍帶血，作為臨床移植使用來源。永笙表示，這項創新不僅提升保險保障的醫療實質價值，也讓細胞治療從高端醫療走向普及化。

永笙已累積全球逾2300例異體移植治療案例，並擁有超過3萬6000袋可隨時出貨的公捐臍帶血，是台灣規模最完整的公庫資源。憑藉此龐大資源與臨床實績，永笙將臍帶血納入保險機制，為民眾提供即時治療支援，保險公司提升產品競爭力，同時也擴大永笙公庫的應用價值。

永笙執行長李冬陽表示，「臍帶血保障的真正價值，在於能在關鍵時刻挽救生命。透過與保險業合作，我們讓保險成為細胞治療的後盾，讓生命多一層保障。」他也指出，永笙已與多家保險業者合作建立B2B模式，並規劃推展台美及東協市場，將此創新模式推向國際。

