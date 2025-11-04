信錦Q3每股盈餘1.09元 強化東南亞與新客戶布局

信錦董事長陳秋郎帶領公司成功布局各項新品與新客戶。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐（hinge）及機構件大廠信錦（1582）於今日召開董事會，公告第三季財務報告。今年以來受到地緣政治與總體經濟不確定性的影響，終端消費需求呈現保守態勢，第三季合併營業收入為21.67億元，季增0.6%，年減12.2%，營業毛利為5.04億元，毛利率為23.3%，與上季持平；營業利益為1.72億元，營業利益率7.9%。在業外收入的貢獻下，稅前淨利為2.39億元，稅前淨利率11%，較上季小幅成長1.1個百分點。歸屬於母公司稅後淨利為1.57億元。以加權平均股本計算，第三季每股稅後盈餘（EPS）為1.09元。

信錦累積前三季合併營收為65.64億元，年減8.2%；合併營業毛利率為24.3%。累計營業利益為6.44億元，營業利益率9.8%；稅前淨利為7.36億元，歸屬於母公司之稅後淨利為4.30億元，累計每股稅後盈餘為2.98元。

請繼續往下閱讀...

信錦表示，為因應全球供應鏈轉型的趨勢，將持續強化東南亞（越南、泰國）據點的產能布局，並依據客戶需求彈性調整公司在全球的產能配置。同時，公司也持續投入新應用與新產品開發，包含捲收/摺疊裝置、移動式顯示器底座及低軌衛星（LEO）相關精密組件等領域，深化既有產品的延伸應用，以提升新客戶滲透率。展望未來，在新產品、新客戶拓展有成，加上低軌衛星（LEO）的專案項目持續增加，及AI PC預期帶動明年整體PC市場的復甦下，即使面對總體環境變化帶來的挑戰，信錦對未來的展望持審慎樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法