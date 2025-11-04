日媒揭台積電熊本廠刺激這需求 台日產業、文化共融互利

台積電在日本熊本開工建設工廠。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕世界最大的晶片工廠台積電落腳日本熊本縣，導致當地教師爭相滿足激增的日語教學需求。日本朝日新聞報導，自從台積電於2024年開設工廠以來，該地區湧入了大量家庭，其中許多家庭來自國外。

台積電工廠約有2400名員工。他們中的許多人居住在鎮外，包括鄰近的縣府熊本市，以尋求更好的生活和教育環境。

2025財年，熊本縣37所公立小學和初中共有71名有外國血統的兒童接受了日語教學。該市已向四所小學和一所初中派遣了10名日語教師，並配備了18名助教。

這些教育工作者為學生提供個人化指導，通常每週4小時，以幫助他們融入普通課堂。

根據總務省截至1月1日的年度調查，熊本縣總人口持續下降。

然而，到2024年，外籍居民人數增加了約24%，是日本47個都道府縣中增幅最高的。2025年，該縣的外國居民數量也增加了約15%。

為了支持這一轉變，熊本縣向10個教育部門分發了100台攜帶式翻譯設備供學生使用，並資助熊本大學研究生院的日語教師培訓。

熊本縣知事木村隆去年向文部科學省申請財政支持，以增加教學和輔助人員，理由是外國留學生人數迅速增加。

台積電已在該縣開工建設第二家工廠。預計日語培訓的需求將持續成長。

許多來自國外的家庭更傾向於讓孩子就讀日本的國際學校而不是公立學校，因為他們預計將來會回到自己的國家。並非所有公立學校教師都會說英語，但許多家長都能用英語溝通。

在為吸引台積電落戶熊本縣而進行的一項調查顯示，許多台積電員工表示希望他們的孩子接受英語教育，並培養較高的英語水平。

應九州縣政府要求，九州路德國際學校小學部去年在熊本縣開設。該校57名學生中，有12名來自台灣。

