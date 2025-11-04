不想依賴中國！歐盟擬「登月挖礦」搶奪能源商機新戰場

歐盟正考慮開採月球的乾淨能源資源。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近來，中國試圖將其在稀土礦產的主導地位「武器化」，引發全球擔憂。然而，面對地緣政治的不穩定，正迫使歐洲將目光投向太空，以確保能源安全，據報導，歐盟正考慮開採月球的乾淨能源資源。

美媒《政客》（Politico）報導，隨著全球秩序逐漸破裂，歐盟必須把尋找原材料的目標延伸到外太空，簡而言之，歐洲需要開始開採月球。

歐盟執委會（European Commission）先前發布的《戰略前瞻報告》警告，全球秩序正遭受劇烈震盪，非歐盟國家可能不再能夠穩定供應低碳能源技術所需的關鍵材料。報告指出「作為回應，人們可能會越來越重視先進採礦技術，包括太空採礦，首先從月球開始。」

報導指出，鋰、銅、鎳及稀土等金屬是可再生能源與電動車的重要材料，而歐盟內部幾乎沒有這些金屬的礦產。歐盟執委會擔心，那些擁有豐富儲量的國家可能會聯手操縱供應，就像石油輸出國組織（OPEC）操控石油供應一樣。這樣的聯合壟斷可能推高價格，甚至「限制歐盟取得關鍵材料的能力，對歐盟的戰略自主與乾淨能源轉型構成嚴重挑戰」。

事實上，太空採礦並非異想天開，其已得到多國政府機構的支持，包括美國的NASA、日本的JAXA等政府機構都已推動相關計畫。在歐盟內部，盧森堡正努力打造歐洲的太空採礦樞紐，希望能利用機器人開採月球與小行星。這些天體通常富含稀土、鋁、鈦、錳等實用金屬，甚至還有黃金與白金等貴金屬。

今年6月，歐盟執委會發表《太空經濟願景》（Vision for the Space Economy）報告，估計「太空資源」的潛在價值在2018年至2045年間可達1700億歐元。然而，工業規模的太空採礦仍遙不可及，如何開採並將金屬運回地球的實際解決方案仍在起步階段。

為什麼歐洲這麼焦慮？報導指出，是因為能源轉型讓對關鍵礦物的需求「字面上」飆升。據部分估計，若要達成《巴黎氣候協定》的目標，未來25年間全球需要開採的銅量，將等於人類歷史上至今的總開採量。鋰的情況也類似。歐盟執委會預測，到2030年，歐盟對鋰的需求將比2020年高出12倍，到2050年更將高出21倍。目前，歐盟完全沒有鋰礦開採活動。

歐洲土地面積小、人口稠密、環保法規嚴格，且民間環保意識強烈，這使得即使發現礦藏，也很難開發。正如礦業巨頭Rio Tinto在塞爾維亞開設鋰礦遭遇的強烈抗議所示，「沒人想要礦場設在自家後院」。此外，歐盟在建立關鍵原料供應鏈與精煉產能方面也明顯落後。

與此同時，中國早已搶先一步，在關鍵原物料供應鏈上取得壟斷地位。根據德洛爾研究中心（Jacques Delors Centre）去年的報告，中國目前精煉了全球40%的銅、60% 的鋰、70%的鈷，以及幾乎100%的石墨。報告指出「歐盟幾乎有100%的稀土進口來自中國，這讓歐洲面臨供應中斷與價格波動的風險，放大了關鍵產業的脆弱性。

簡而言之，面對地緣政治的不確定性與能源轉型的壓力，歐洲不再只向地球尋求資源，而是抬頭看向月球，也許，在那片寂靜的銀色表面上，藏著歐洲未來的能源命脈。

