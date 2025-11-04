自由電子報
華邦電第3季創近3年獲利新高 今年前3季轉虧為盈

2025/11/04 17:20

華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）今公告第三季財報，受惠記憶體價格上漲，出貨量增加，稅後淨利約達29.43億元，每股稅後淨利約0.65元，終結連續4季虧損，創近3年來單季獲利新高，不僅彌補上半年虧損，還帶動今年前三季稅後淨利約5.39億元，每股稅後淨利0.12元。

華邦電今年第三季營收217.7億元、年增2.14%；毛利率達46.69%，創13季以來新高；營業利益37.02億元、年增12.6倍，營業利益率17.1%，創近3年新高；稅後淨利29.43億元，較上季及去年同期虧損轉虧為盈。華邦電今年前三季營收為627.81億元，營業利益14.42億元，稅後淨利約5.39億元，每股稅後盈餘0.12元。

隨著A I帶動記憶體業結構改變，第三季DDR4漲價缺貨，NOR快閃記憶體價格也漲，帶動華邦電第三季獲利可觀，如市場預期帶動弭平上半年虧損，前三季轉虧為盈。展望後市，華邦電日前預期第四季至明年第一季營收將持續成長，獲利也可望改善，以市場需求延續來看，DDR4與NOR Flash供應維持緊縮。因應DDR4的市場缺口，華邦電並計劃擴產。

