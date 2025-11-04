華勝-KY蔚來ES8氛圍燈訂單滿到明年4月 泰國廠明年投產

汽車零組件廠華勝-KY（2248）今天舉行法說會，華勝-KY董事長陳鏗勝指出，華勝接獲蔚來汽車全新ES8智能氛圍燈訂單，第4季陸續出貨，目前訂單已滿到明年4月。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠華勝-KY（2248）今天舉行法說會，華勝-KY董事長陳鏗勝指出，華勝接獲蔚來汽車全新ES8智能氛圍燈訂單，第4季陸續出貨，目前訂單已滿到明年4月。

泰國新廠預計明年5月投產，可貢獻近5億人民幣年產值，預估明年全年營收可望達兩位數成長。

陳鏗勝表示，華勝-KY前3季累計營收14.08億元，年減4.56%，但9月營收已站上2.1億元，月增38%，年增4.72%，雙雙成長，今年原本預期營運成長，但受到關稅影響導致下滑，但與汽車同業相較，華勝已連續5年呈現成長趨勢，短期調整屬於健康現象。

蔚來汽車ET5電動轎跑首次採用華勝的「數位光幕氛圍燈」，ES8今年9月上市後，41天就賣出逾萬台，華勝-KY的智慧氛圍燈為標配，每台車ASP超過千元人民幣，ES8目前每個月交貨1.5萬輛，訂單已經滿到明年4月，保守估算，明年至少可貢獻4000萬人民幣營收。

因應美中貿易戰，華勝-KY泰國新廠已於今年動土，預計明年5月投產，預估未來可貢獻近5億人民幣年產值，泰國廠明年訂單也很大，預期明年海外訂單至少成長30%，華勝-KY也正在評估美國投資計畫。

華勝為北美通用一級供應商，與中國排名前10大車廠合作，未來新市場、滲透率提升及智能化座艙趨勢，將為成長3大動能。

新市場部分為美國及東南亞，美國為智慧型閱讀燈模組，東南亞則為星空頂及投影燈；第2成長動能為氛圍燈從豪華車型逐漸普及至人民幣10~15萬級距車型也適用，使得滲透率提升；第3則為智能化座艙趨勢，包括蔚來、通用及奇瑞等車廠客戶都下單採用。

華勝-KY上半年汽車LED氛圍燈佔營收82.07%、汽車內飾件17.19%、其他0.74%。主要產品項目則分為內飾氛圍燈、迎賓門檻踏板、內外飾點光源、功能性智慧照明。

其中，內飾氛圍燈為最大項目；功能性智慧照明則是較新的應用，包括較新型的閱讀燈、地毯燈已在今年出貨，供應奧迪、蔚來與美系車廠。

