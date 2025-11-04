信邦2026年重返成長 深化佈局AI電力與機器人

信邦今年第三季啟用美國聖路易新廠，強化美國製造佈局。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠信邦（3023）今天表示，受美國政策反覆與全球供應鏈調整影響，2025年對產業與公司而言均屬艱困一年，充電樁與太陽能市場跌幅明顯，拖累既有綠能成長動能。不過高層強調，公司已提前啟動結構調整，聚焦半導體、AI資料中心電力、智慧交通與機器人等應用，預期2026年將重回成長，並看好2027年起AI落地帶動新一輪成長週期。

信邦10月營收25.67億元，月減3.8%、年減8.5%，今年前10個月營收累計為261.55億元、年減5.52%。董事長王紹新指出，全球景氣雖受政策反覆衝擊，但AI正在重塑產業版圖，信邦將致力成為推動AI應用落地的重要合作夥伴，涵蓋AI機器人、無人機、無人駕駛與智慧物流等領域，同時強化策略聯盟，整合台灣、中國、美國與特殊供應商資源拓展市場。

信邦財管處指出，公司2019年至2024年複合成長率為10.8%，但2024年至2025年受庫存調整與美國政策衝擊太陽能需求，綠能業務大幅回檔，中止連續15年成長紀錄；消費性比重提升亦使毛利承壓，2025年前三季毛利為24.1%。隨新產品放量，公司預期毛利逐季改善，北美、東南亞與墨西哥客戶比重持續上升，中國比重將逐年下降。

在布局方面，總經理梁偉銘表示，AI仍有3至5年結構性榮景，信邦正調整產品策略迎接落地需求。「半導體是AI核心引擎，資料中心電力與冷卻系統需求強，後續是智慧交通與人形機器人」，除了今年第三季啟用旗下美國與墨西哥新廠，台灣銅鑼科學園區新廠預計2027年至2028投產，將支援半導體大型系統組裝。

信邦目前AI資料中心對大電流與高壓線束需求強勁，公司正深化配線櫃、匯流排、開關櫃等電力解決方案，成為資料中心高複雜度配線策略夥伴。半導體客戶數已由2家增至6家，電動車則受惠直流快充液冷系統取得UL認證、打進日本與韓國車廠。低空經濟與人形機器人導入亦加速，預計2026年有初步量產，2027年起貢獻放大。

