新青安到期如何調整？財政部這樣回應

財政部次長阮清華表示，新青安貸款到期後如何調整，將配合行政院政策及房市狀況整體評估。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新青安貸款將於年7月底到期，行政院長卓榮泰今表示，現行方式應該檢討，不會以相同的方式延長，須設定更周延條件與監管方式。對此，財政部次長阮清華說明，將跟內政部、金管會、中央銀行等相關部會溝通，配合行政院政策及房市狀況整體評估，盡力滿足無自有住宅者購屋需求

外界關切新青安到期後利率補貼是否取消？阮清華表示，以前新青安貸款比市場利率低一點，現在補貼2碼（0.5個百分點），對無用住宅者幫助很大，利率是否調整要通盤考量，須考量的因素很多，不是只有預算的問題。至於新青安寬限期是否調整，他表示，目前寬限期5年，但用到5年的人不多，大概只有約2成，新青安如何調整，將跟內政部、金管會、央行等相關部會溝通，盡力滿足無自有住宅者的購屋需求。

請繼續往下閱讀...

財政部自2010年12月起推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法