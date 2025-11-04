新唐：日本子公司拖累 連兩季虧損

新唐今日召開線上法說會。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕MCU（微控制器）廠新唐（4919）今日舉辦線上法人說明會，因日本子公司拖累，新唐連兩季陷入虧損，第三季合併營收72.72億元，稅後淨損約為5.13億元，稅後每股虧損為1.22元，新唐董事長蘇源茂表示，公司連續兩個季度虧損，主要是日本子公司影響，因產能利用率不如預期，導致生產成本增加、短期獲利受壓，但目前日本子公司營運修正已接近底部，將全力以最短時間使日本子公司營運重回2023年的水準。

蘇源茂表示，2022年因全球晶片缺貨，供不應求，為滿足日本市場及客戶需求，於日本當地進行前段與後段產能投資，然而因市場環境變化太快，產能利用率未達預期，增加成本負擔，壓抑獲利表現，日本廠營運虧損也與車用業務過度集中有關，主要車廠與零組件客戶競爭力下滑，加上庫存調整，近兩年車用相關產品出貨持續下滑。但隨著車用市場已逐漸落底，未來將透過製造成本合理化及產品線擴展，加速日本子公司營運回穩。

新唐指出，第三季主要產品線於目標應用領域持續耕耘，車用及工控領域上，新一代NFC標籤晶片於本季開始量產，導入日本的駕照使用，持續強化產品競爭力，Digital power MCU本季也已量產導入日本客戶的電動自行車充電樁應用，進一步強化新唐在電動化基礎設施市場的布局；此外，也推出「智慧座艙」一站式解決方案，採用符合車規等級（AEC-Q100）的晶片元件，可應用於車載通訊、車載緊急呼叫系統及車載儀表板，提升車艙內的安全性與使用者體驗。

電腦領域方面，上季推出的Arbel系統級封裝（System-in-Package）BMC晶片NPCM8mnx，本季也於OCP高峰會發表，展現公司整合型 BMC子系統，已具備支援下一代AI 伺服器及資料中心基礎設施的能力。

另外，新唐48伏馬達驅動晶片也拓展至伺服器領域，可應用於伺服器風扇，本季已開始量產出貨給台灣電源大廠，目標市場涵蓋全球一線雲端服務供應商及伺服器品牌客戶。通訊領域方面，在智慧眼鏡領域也有新的斬獲，具備強大影像訊號處理（ISP）技術的Bridge IC，已成功導入中國智慧眼鏡客戶。鑒於市場不確定性仍舊存在，新唐強調將持續保持謹慎並靈活調整策略，以因應各項變化。

