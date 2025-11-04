AI用電飆 經部明起納管逾5MW資料中心能效

AI帶動資料中心用電，經濟部將對規模5MW以上資料中心PUE進行管制。（彭博）

〔記者林菁樺／台北報導〕AI資料中心能源使用納管!經濟部能源署今（4日）說明修正三項子法規定，其中5MW以上的超大型、主機代管資料中心，參考德國、新加坡等國際規定，資料中心在新設時必須採7大最佳可行技術，讓PUE（能源使用效率）小於1.3、1.4，藉此節能優化、能效提升，估計每年約有1、2家會納管，預計明（5日）正式上路。

依《能源管理法》第16條授權，能源署修正《能源開發與使用評估準則》、《能源用戶適用範圍》、以及《能源使用說明書格式》，能源效率準則規範參考歐盟等國規定，訂出適合我國的規範，7大最佳可行技術包括資訊設備選用、軟體服務配置、資料管理、冷卻系統、電力系統、能源監控及管理、整體能效等。

能源署副署長吳志偉解釋，現行針對電力類、汽電共生、石油煉製業等能源供應業均有納管，但能源使用類別只針對半導體等製造業，一年約六到八案送審。因可預期未來AI用電蓬勃，新增納管資料中心，門檻設在大型5MW以上，包括業者自設或電信業者主機代管。自設大型資料中心包括Google、微軟、Amazon等；代管類型則有中華電信、遠傳電信等電信業者，其既有資料中心也有5MW。

大型資料中心要求PUE小於1.3，主機代管略高、小於1.4，能源署解釋，因業者自設擁有決定權，但代管就類似房東，較難決定房客設備選用、汰換。吳志偉也補充，PUE值降低，有助國家能源效率改善，業者也都表達「事前審查」有助產業發展，也比事後調整改善好，能效提升也都有幫助。

過去台電對桃園以北5MW設置資料中心管制，吳志偉提到，北部最大問題是輸配電饋線設置困難，因此「區位」會是必要條件，即未來業者要新增資料中心時，第一階段仍要先找台電核供審查，第二階段才是送能源使用說明審查，因規模5MW的資料中心通常都是銜接配電等級饋線，供應的用戶多，納管會有助於電網穩定，至於審查時間約需3到6個月左右。

台經院所長陳詩豪也提到，國際包括新加坡、德國、韓國都有相關納管規定，未來兩到三年會檢討，而當PUE數值越低，代表能效越好，因電力是資料中心最大的成本，納管對資料中心成本降低也有好處，納管並不會造成投資者疑慮，新設資料中心還有5年1.5%節電豁免。

