北京將稀土武器化適得其反 外媒：強化西方團結反中國經濟脅迫決心

〔編譯盧永山／綜合報導〕印度通訊社《亞洲國際新聞》（ANI）報導，中國試圖將其在稀土礦產的主導地位「武器化」，結果卻適得其反，美國和其盟友迅速做出回應，以確保替代供應。

美國財長貝森特指出，北京當局試圖利用關鍵資源謀取政治利益「是一個真正的錯誤」，此舉反而使西方國家團結起來反對中國的經濟脅迫；他說，中國在10月初宣布擴大稀土出口管制措施，給全球市場帶來衝擊，並擾亂了原本已緊張的供應鏈。

貝森特形容，中國此舉已向所有人發出危險的警報，因此犯下「一個真正的錯誤」，中國的出口管制措施已成為美中之間貿易談判的主要摩擦點，迫使美國加快關鍵礦產的多元化努力。

美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在亞太經合會（APEC）領袖峰會場邊舉行「川習會」，雙邊達成貿易協議，中國同意延後實施稀土出口管制措施1年。貝森特指出，這項政策的逆轉反映了北京當局對全球強力反彈的擔憂，以及對失去作為可靠貿易夥伴信譽的恐懼。

貝森特強調，儘管中國延後實施稀土出口管制措施，可能在短期內穩定美中關係，但中國對稀土供應鏈的影響力正迅速減弱，並預測北京的這種影響力只能持續12至24個月。

英國《每日電訊報》報導，美國正以「川普速度」與替代供應商簽署稀土協議，其中最引人注目的是10月20日澳洲總理艾班尼斯訪問白宮時，與川普簽署的價值85億美元的稀土開發合作協議。此外，10月26日川普與泰國、馬來西亞簽署的協議，以及2天後與日本簽署的協議都包含稀土條款，7大工業國家（G7）10月31日也在加拿大魁北克宣布成立稀土生產聯盟。

此外，美國正在研發一些技術，例如德州大學奧斯汀分校正在開發的技術，這些技術旨在「增加國內供應，減少對昂貴進口的依賴」，這些新方法可能會打破北京當局對稀土加工產業的牢固控制。

美國將善用與中國之間貿易戰休兵協議，中國將反其道而行，北京當局對稀土的禁運正加速其孤立。政策4.0研究基金會（Policy 4.0. Research Foundation）執行長拉特納（Tanvi Ratna）在X平台發文指出：「每一次禁運都為中國的對手建立新的煉油廠、聯盟或出口管制提供了正當理由。」

